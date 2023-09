Anita Olivieri rischia la squalifica al Grande Fratello 2023?/ Le dure parole contro Beatrice Luzzi

Anita Olivieri contro Beatrice Luzzi: rischia un provvedimento disciplinare?

Clima teso nella casa del Grande Fratello 2023. Beatrice Luzzi continua ad essere nel mirino della maggior parte degli altri concorrenti. Al termine della quarta puntata durante la quale c’è stato un nuovo scontro tra Beatrice e Rosy Chin, in giardino, si sono ritrovati Letizia, Massimiliano, Anita e la stessa Rosy. I quattro gieffini hanno parlato a lungo di Beatrice criticando il suo atteggiamento. “Stasera si è dimostrata per quella che è. Tu fregatene Rosy che sei la più amata, se uno pensa al GF di quest’anno pensa a te“, le parole di Massimiliano che ha dato sostegno a Rosy.

Nel corso della conversazione, tuttavia, Anita avrebbe esagerato con le parole come riporta Biccy. La Olivieri, in particolare, non avrebbe gradito la parola “branco” utilizzata da Beatrice Luzzi per descrivere la situazione che sta vivendo. “L’hanno salvata in tutto stasera. In diretta ci ha chiamati branco. Io avevo la faccia scioccata. ieri ballavamo e abbiamo cercato di includerla. Io adesso però mi sono stufata proprio. Perché lei non attacca il singolo, ma attacca il gruppo. Ci attacca tutte le volte che può. Con tutti noi fa bastone e carota. Quando sta qua è ok e poi in puntata ci massacra. Quindi io ora mi sono stufata però basta davvero. Io oggi mi sono truccata al tavolo con lei e andava contro di noi. Amo è grave al cosa del branco, la parola branco che ha usato è gravissima”, le parole della 26enne.

Anita Olivieri: “Beatrice Luzzi forse merita di rimanere da sola”

Nel gruppo che si è ritrovato durante la notte nel giardino della casa del Grande Fratello 2023 per parlare di Beatrice Luzzi, Anita Olivieri è stata fortemente criticata sui social per le parole utilizzate nei confronti dell’attrice. La 26enne ha criticato la scelta di renderla immune dalle nomination e, confrontandosi con gli altri coinquilini, ha spiegato che, forse, l’attrice meriterebbe “di restare sola per capire”.

“Ieri ha pianto da sola? Non me ne sono accorta, dico la piena verità. Non so se mi sarei fermata se l’avessi vista. Son sincera, però non l’ho vista davvero. Lei però rimane sempre sé stessa. Avete visto che Signorini e Cesara le hanno detto di prendersi del tempo per capire come mai noi non ci andiamo d’accordo? Io mi sono stancata. Oggi si truccava da sola e io ci sono andata, c’ho parlato. Però ora basta. Vittorio e Massimiliano erano scioccati prima. A un certo punto ti dico: forse tu devi rimanere da sola per renderti conto. […] Da ma stai fuori allora”, le parole di Anita riportate da Biccy e fortemente criticate dal web.

Quello contro Beatrice è un branco eccome! La pariolina Anita che dice che non si sarebbe nemmeno fermata vedendo Beatrice piangere e che DEVE rimanere sola mi ricorda una squalifica dell'anno scorso… che schifo!!!! #grandefratello













