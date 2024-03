Anita Olivieri senza freni: “Raccomandata Grande Fratello 2024? Farsi l’autore…”/ Provoca su insinuazioni

Grande Fratello 2024, Anita Olivieri provoca sulla insinuazioni: flirt con l’autore? “Certo”

Il Grande Fratello 2024 è finito ma le polemiche ed il gossip sulle insinuazioni no. In quest’ultimi giorni ne sono successe di tutti i colori, Josh Rossetti ha aggredito Massimiliano Varrese, ha fatto molto discutere la scelta di Beatrice Luzzi di non partecipare alla festa del Grande Fratello 2024 ed infine si vocifera di un presunto screzio tra Anita Olivieri e Perla Vatiero. E proprio Anita Olivieri all’interno della Casa più spiata d’Italia è stata spesso accusata di essere raccomandata avendo una presunta relazione, un flirt con un autore del Grande Fratello 2024. Ma qual è la verità?

A dire la sua senza freni con un epica risposta provocatoria ci ha pensato la diretta interessata rispondendo ad un Ask su Instagram in cui le si chiedeva quale fosse il suo segreto per la lunga permanenza nella Casa alludendo al fatto di essere ‘raccomandata’ grazie ad una conoscenza speciale, una specie di flirt con un autore del Grande Fratello 2024. Anita Olivieri ha risposto provocatoria: “Qual è il segreto? Farsi un autore, avere mamma autrice, compagno che lavora a Mediaset e far vedere le t*ttine al regista. Mi pare abbastanza.”

Anita Olivieri smentisce la lite con Perla Vatiero alla festa del Grande Fratello 2024: “È una follia”

Rispondendo sempre a degli ask su Instagram Anita Olivieri ha detto la sua sulla presunta litigata con Perla Vatiero. Smentendo chiaramente ed una volta per tutte che tre le due ci siano dei problemi: “Si ragazzi ho letto, ovviamente è una follia a parte che io non mi rendo conto dell’impatto che hanno queste cose che per me sono microscopiche e anche molto stupide.”

E subito dopo Anita Olivieri ha rivelato di essersi sentita telefonicamente con Perla Vatiero ed anche lei non si era accorta del mancato ‘segui’ su Instagram. Insomma indiscrezioni e rumors sono nati da una sciocchezza. Le due concorrenti del Grande Fratello 2024 Perla Vatiero e Anita Olivieri non hanno litigato. “Non stiamo a vedere queste cose non c’è stata una litigata” ha chiarito la 26enne.

