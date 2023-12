Anita Olivieri si è scritta la lettera di Natale da sola al Grande Fratello?/ Web convinto: la foto

Anita Olivieri, la lettera ricevuta per Natale al Grande Fratello scatena i sospetti del web

I concorrenti del Grande Fratello 2023 hanno festeggiato il Natale nella Casa più spiata d’Italia. Per l’occasione non sono mancati piccoli doni da parte dei familiari, in particolare ogni concorrente ha ricevuto una lettera dai propri cari. Chi dal compagno, chi dai figli, chi dai genitori, ogni gieffino si è commosso nel leggere la missiva ricevuta, una di queste ha però scaturito più di altre la curiosità del web.

Perla Vatiero e Greta Rossetti troniste a Uomini e Donne?/ "Se dovessero uscire dal GF…": l'indiscrezione

La lettera ricevuta da Anita Olivieri ha infatti destato qualche sospetto da parte del popolo del web. Com’è ormai noto, la gieffina è tra le più discusse di questa edizione ma anche tra le più criticate a causa di alcuni atteggiamenti avuti in Casa, soprattutto nei confronti di Beatrice Luzzi.

Anita Olivieri si è scritta la lettera di Natale da sola al Grande Fratello? Il web lancia l’ipotesi da un confronto

Fatto sta che il primo piano della lettera ricevuta da Anita per Natale al Grande Fratello è finita sotto l’occhio attento di alcuni utenti del web, che zoomandola hanno poi formulato un’ipotesi inaspettata, ovvero che quella lettera non sia di un parente ma sia scritta dalla stessa Anita. Insomma, la gieffina si sarebbe scritta da sola il messaggio natalizio, fingendo fosse invece di un parente. Un’ipotesi che si sta spandendo a macchia d’olio sul web, soprattutto grazie al confronto della calligrafia della lettera di Natale con una scritta da Anita qualche tempo fa. Secondo alcuni utenti, infatti, la calligrafia sarebbe la stessa. Ovviamente si tratta di una teoria che non trova al momento conferme e che, stando ai fatti, difficilmente potrà trovarne.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, prossimi alle nozze?/ La sorpresa di Natale 2023 é virale

In che senso Anita si è scritta la lettera di Natale da sola? 🤡 #GrandeFratello pic.twitter.com/hA4WDXf6hF — falsaaaaah (@falsaaaaah) December 26, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA