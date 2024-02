Anita Olivieri smaschera Giuseppe Garibaldi: “Difendevi Beatrice Luzzi”/ Scintille al Grande Fratello 2024

Giuseppe Garibaldi attaccato da Anita Olivieri: “Difendevi Beatrice Luzzi e mi lasciavi sola”

Dopo il duro confronto nella puntata di lunedì del Grande Fratello 2024 sembra davvero arrivata al capolinea l’amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Dopo cinque mesi e mezzo la pesantezza della reclusione nella Casa più spiata d’Italia inizia a farsi sentire e la ragazza non regge più alcuni atteggiamenti del giovane calabrese. E non è tutto perché proprio nelle scorse ore tra i due c’è stato un duro confronto. La concorrente del Grande Fratello 2024 non sopporta che il coinquilino si incupisce e intristisce ogni volta che lei passa del tempo con altri concorrenti come Sergio D’Ottavi e Alessio Falsone

Nel dettaglio, Anita Olivieri ha attaccato duramente Giuseppe Garibaldi: “Ti sto dicendo che vederti reagire così è strano. Ricorda quando tu stavi con Beatrice e mi massacravano io mi dovevo difendere da sola, tu difendevi sempre lei. Gli altri mi hanno chiesto perché ti sei avvicinato a Bea e gli ho detto che lo facevi per far innervosire me, per ripicca.” Da parte sua Giuseppe, completamente spiazzato, si è limitato solo a rispondere: “Non è vero che difendevo sempre Bea. Io mi sono riavvicinato a lei per dare fastidio a te? Ti rendi conto di ciò che stai dicendo? Ripicca di cosa?”

Massimiliano Varrese non ha dubbi: “Giuseppe Garibaldi è innamorato di Anita”

Sul duro confronto tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivierial Grande Fratello 2024 è intervenuto per dire la sua anche Massimiliano Varrese. L’attore, infatti, stando alle dichiarazioni riportate da Biccy sostiene che Giuseppe sia innamorata di Anita: “Secondo me lui non si rende del tutto conto di quello che sente. probabilmente ha un sentimento più forte per te. Non si rende conto nemmeno lui di questa profondità dei suoi sentimenti.”

E subito dopo Anita Olivieri ha spifferato tutto a Giuseppe Garibaldi: “Max che tu dici tanto che è tuo amico e che ha ragione su tutto, sai cosa mi è venuto a dire? Ieri è venuto a dirmi ‘secondo me Giuseppe è innamorato di te?’. Ecco vai dall’amichetto tuo Max. Vai da lui e non da me. Se vuoi proprio fare comunella e attaccare me, vai a parlare prima con lui. pensaci un po’ prima di dire ‘ha sempre ragione Max’.”

