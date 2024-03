Anita Olivieri, sorpresa ad Alessio Falsone: “Attaccata alla TV a guardarti”/ “Edoardo? Non l’ho sentito”

Anita Olivieri torna al Grande Fratello 2024 per una sorpresa ad Alessio Falsone

Sorpresa per Alessio Falsone nel corso della diretta del Grande Fratello 2024. Torna nella Casa per riabbracciarlo Anita Olivieri, che ha per lui parole di grande amore.

“Io sono fuori ma passo il tempo a guardarti, – ha esordito Anita faccia a faccia con Alessio – quindi vedi di uscire perché non ne posso più. Non fai altro che parlare di Petunia e mi fa piacere perché è il mio gatto e parte della mia vita. Mi fai molto ridere, passo il tempo a ridere. Sono solamente attaccata al televisore.” Anita ha poi continuato: “Sono felice perché sei tu fino alla fine, continua ad essere te stesso e polemico fino alla fine, è la cosa che mi piace di te. La cosa che apprezzo di più è che dice sempre quello che pensa, nel bene e nel male.”

Anita Olivieri: “Edoardo? Non l’ho ancora sentito”. Poi svela cosa pensano i genitori di Alessio

Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione di chiedere ad Anita notizie del suo ex Edoardo Sanson. “L’hai sentito poi?” ha chiesto il conduttore. “Non l’ho sentito Edoardo, devo ancora metabolizzare. L’unica cosa che voglio fare ora è vedere il GF e i miei amici”, è stata la risposta di Anita. Signorini però fa di più. e chiede ad Anita cos’hanno detto i suoi genitori di Alessio. La risposta è tentennante e non entusiasta: “Mio padre ha detto ‘Io non voglio vedere nessuno’. Per mia madre è un’infatuazione.” le parole di Anita.

