Anita Olivieri, squalificata al Grande fratello 2023?/ La battuta sessista indigna il web e..

Grande fratello 2023, Anita Olivieri a rischio squalifica? L’accusa e la richiesta

Nelle ore segnate dalla 5a puntata del Grande Fratello 2023, s’infiamma la polemica online che vede il web chiedere la squalifica per Anita Olivieri, a difesa di Heidi Baci. Il caso del momento targato Grande fratello 2023 può dirsi la Battle delle bionde nella Casa più spiata d’Italia, alimentata dalle immagini in cui -nella puntata serale del 25 settembre 2023- il gruppo dei gieffini é diviso tra la Casa dei comfort e il tugurio: nella prima finisce Heidi e nel secondo Anita. Un segno del karma per i detrattori di Anita, che nella polemica nata anzitempo, sin dal daytime precedente alla puntata serale, chiedono alla produzione del Grande Fratello 2023 che sia stabilito un provvedimento per Anita, tacciata di aver lanciato un battuta sessista ad Heidi, nel gioco.

GRANDE FRATELLO 2023, 5a PUNTATA/ Diretta, eliminato: 5 concorrenti al televoto!

Come segnalato dall’accusa web, alludendo al flirt che potrebbe finire sul nascere tra il vip Massimiliano Varrese e Heidi Baci, Anita Oliviero si é lasciata andare alla battuta “incriminata” sulla competitor bionda: “Quella se li farebbe tutti…”. Una frase che, ora, indigna molto i telespettatori segnalatori attivi sui social, in particolare su X. Che la richiesta di un provvedimento, da parte della casa di diffusione del Grande Fratello 2023, Mediaset, possa essere accolta, ai danni di Anita Olivieri, nella resa giustizia di Heidi Baci?

Paolo Masella non perdona suo padre: "È alcolista, voglio dimostrazioni"/ Interviene la sorella Chantal al GF

Heidi Baci si dichiara e…

Nel frattempo, alla suddivisione dei partecipanti tra la Casa e il tugurio, alla quinta puntata del Grande Fratello 2023, Heidi Baci ammette pubblicamente, tra il serio e il faceto che preferirebbe un posto “in tugurio con Vittorio” Menozzi. Una ammissione che sorprende il web, tanto che in un tripudio di annesse interazioni social c’é chi esulta segnalando l’accaduto come una dichiarazione d’amore della bionda inquilina al coinquilino nip come lei , Vittorio, per il “gran dispiacere” -almeno all’apparenza- del vip Massimiliano Varrese.

Grande Fratello 2023, busta nera divide i concorrenti/ Chi resta nella casa e chi nel tugurio?

Quest’ ultimo é protagonista di una dinamica di gioco in cui si palesa interessato ad Heidi, ma la gieffina non riesce a mandare giù che lui le mostri interesse a suo modo, ossia tenendole il broncio e lamentandole la sua lontananza, senza mai farle chiarezza a parole, trincerandosi in un mistero sulle sue sensazioni top secret. Che il vippone attore stia inscenando la parte di un finto gieffino folle d’amore per la nip? Chissà.

Intanto, l’ex Grande Fratello vip, Oriana Marzoli rischierebbe l’eliminazione al Gran Hermano vip 8…











© RIPRODUZIONE RISERVATA