Anita Olivieri squalificata dal Grande Fratello dopo l’uscita di Beatrice?/ “Sono terrorizzata, ho paura…”

Provvedimenti in arrivo per alcuni inquilini del Grande Fratello? Ecco cosa è successo

Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi a causa della morte del padre, molti inquilini del Grande Fratello hanno dimostrato poca empatia nei confronti dell’attrice. Alcuni si sono messi a ridere e cantare, altri hanno scherzato e dimostrato preoccupazione per il compleanno di Massimiliano Varrese.

In pochi si sono dimostrati davvero dispiaciuti per la loro inquilina e questo ha fatto infuriare Alfonso Signorini. Il conduttore è infatti intervenuto su Instagram dichiarando: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì”. A intervenire sulla questione annunciando ‘seri provvedimenti’ per alcuni concorrenti, anche l’opinionista Viviana Bazzani che ha dichiarato: “Rosy, Anita, Giuseppe, Massimiliano e Letizia. Questi concorrenti lunedì verranno convocati in studio e verrà fatto vedere loro un video sugli atteggiamenti adottati nei confronti di Beatrice Luzzi dopo la sua uscita dalla Casa“.

Gli inquilini della casa più spiata d’Italia cominciano ad avvertire la sensazione che qualcosa nella diretta di stasera non andrà per il verso giusto. Il comportamento avuto da molti dopo l’uscita di Beatrice Luzzi, potrebbe causare la risposta in termini di provvedimenti disciplinari da parte del Grande Fratello.

Ad avvertire maggior timore proprio Anita Olivieri che, come riporta Biccy, ha confessato a Giuseppe Garibaldi: “Guarda, io ho il terrore per domani, non mi va di spiegare i motivi, ma ho il terrore. Ho paura per vari fattori. Anche perché ci sono cose che si sono sempre sommate e non si sono mai risolte. Poi arrivi a un certo punto che il plico di cose è talmente alto che può crollare. L’insieme di cose diventa così pesante che rischi di non poterlo più sostenere. E questa è la prima cosa. Il mio discorso è che io al momento non sono pronta a ulteriori mazzate. Ho paura che arrivi l’ennesima mazzata. Ti ricordo che l’ultima cosa mia è successa in puntata e che potrebbero farla vedere nuovamente. Poi c’è anche l’altro discorso…”

