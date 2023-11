Anita Olivieri, toccante gesto per il compleanno del padre Angelo al Grande Fratello 2023/ “Mi segue sempre…”

Grande Fratello 2023: Anita Olivieri si emoziona per il compleanno del padre Angelo

L’esperienza al Grande Fratello 2023 sta sicuramente mettendo a dura prova i concorrenti, soprattutto dal punto di vista emotivo. Al di là da quanto il reality possa essere un’importante vetrina in termini di visibilità, è chiaro che non è facile gestire la lontananza dagli affetti più cari per un periodo così prolungato. Tale aspetto lo ha messo in evidenza nelle ultime ore Anita Olivieri, con un gesto a distanza davvero toccante e dedicato al suo amato padre Angelo.

Come racconta la pagina ufficiale del Grande Fratello, Anita Olivieri ha scelto di celebrare il compleanno di suo padre Angelo con un tenero gesto. Nonostante l’evidente distanza logistica con il genitore, la giovane concorrente non ha dimenticato il giorno dedicato al soffio delle candeline e con la complicità dei coinquilini si è resa protagonista di un commovente messaggio di auguri nei confronti del padre.

Anita Olivieri e il rapporto viscerale con il padre Angelo: “Su questo percorso mi ha detto…”

Nella giornata di ieri, precisamente ad ora di pranzo, Anita Olivieri ha chiesto a tutti i presenti a tavola di collaborare per lanciare i suoi auguri al padre – Angelo – in occasione del compleanno. All’unisono sono partiti con il consueto canto di “Tanti auguri a te”, aiutando dunque la concorrente a superare la barriera televisiva arrivando direttamente al cuore del genitore per un giorno così importante. Successivamente, Anita si è ritrovata a parlare con Fiordaliso proprio del rapporto con il padre.

Anita Olivieri ha spiegato come suo padre – riporta il sito ufficiale del Grande Fratello – sia sempre stato al suo fianco in ogni minima scelta, facendole sentire tutto il suo appoggio. Proprio in riferimento all’esperienza nel reality, il genitore pare sia andato oltre le resistenze iniziali, dando il suo via libera per l’esperienza. “Mi ha detto che questo percorso poteva essere costruttivo per me”, la concorrente ha poi ricordato la toccante sorpresa ricevuta in precedenza: “Mi ha detto che mi segue sempre, mi ha fatto piacere”.











