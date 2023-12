Anita sente la mancanza di Beatrice Luzzi/ “Non riesco a immaginare il Grande Fratello senza di lei”

Anita Olivieri dispiaciuta dell’uscita momentanea di Beatrice Luzzi

L’uscita momentanea di Beatrice Luzzi ha creato parecchio scompiglio nella Casa del Grande Fratello. Sia perchè non se ne conoscono le ragioni, nonostante siano emerse già alcune indiscrezioni, sia perchè non si ha la certezza che l’attrice faccia ritorno nel reality show.

Giulia Cavaglià: "Con Federico Chimirri litighiamo sul Grande Fratello"/ "Lui è team Beatrice Luzzi, io..."

Tra i commenti degli inquilini, quello che ha sorpreso di più è la reazione di Anita Olivieri che sembra sentire la mancanza della sua ‘nemica’: “Ragazzi secondo me torna. Come fanno a fare sta cosa… Il programma senza Bea! Non riesco a immaginarlo senza di lei“. Sembra, dunque, che Beatrice sia molto importante all’interno della casa nonostante siano molti gli scontri e le accuse subite durante il percorso. Tornerà?

Massimiliano Varrese innamorato di Monia La Ferrera al Grande Fratello 2023?/ “C’è intesa e complicità…”

Luzzi abbandona momentaneamente il GF: i motivi

“Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali” questo è il comunicato con cui gli autori del reality show hanno annunciato l’uscita dell’attrice dalla casa. Nessun’altra spiegazione da parte della produzione, neanche Alfonso Signorini ha commentato la situazione lasciando gli altri inquilini nel dubbio.

I fan dell’attrice hanno paura che Beatrice non rientri più nella casa; gli altri concorrenti, invece, sperano che lei e la famiglia stiano bene: “Speriamo che non è nulla di grave. Prego per te Bea..”; e ancora: “Pensa che noia quella casa momentaneamente senza di lei!“. L’attrice è senza dubbio (piaccia o meno) una delle protagoniste di questa edizione del reality show. Al momento, però, c’è il silenzio sulle reali motivazioni che l’hanno spinta ad abbandonare, momentaneamente, il gioco. Verranno date ulteriori spiegazioni a riguardo?

Rosanna Fratello lite con Rosy Chin/ "Voleva tirarmi una ciabatta la cinese", scoppia la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA