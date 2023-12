Anita stronca Rosanna Fratello: “Sta sparando all’aria”/ Fiordaliso condivide: “Non l’ha toccata piano con…”

Rosanna Fratello sotto attacco: le critiche di Fiordaliso e Anita

L’ingresso di Rosanna Fratello e Sara Ricci al Grande Fratello 2023 ha generato numerose tensioni nella Casa, con entrambe le concorrenti che hanno attaccato Beatrice Luzzi negli ultimi giorni. Una buona fetta del gruppo, in particolare, ha considerato inopportuni ed eccessivi alcuni comportamenti delle due neo-concorrenti. E, come mostra una clip condivisa sulla pagina Instagram del reality, in molti le hanno criticate, a cominciare da Fiordaliso, che ha attaccato la Fratello.

Sara Ricci a rischio eliminazione al Grande Fratello 2023?/ Cosa dicono i sondaggi temporanei

“A me girano le scatole perché per una discussione che ha avuto con Bea dice che qui non si sente a casa sua. Io le ho detto: ‘Ma scusa, pensa a lei non a noi!’. Le ho detto: ‘Non siamo tutti così’. Lei non l’ha toccata piano con Bea“, ha ammesso la cantante, ricordando la discussione avuta da Rosanna con la Luzzi. Di diverso avviso Massimiliano Varrese, che ha invece difeso la neo-inquilina: “Ha fatto bene secondo me“. Ma anche Anita non risparmia critiche alla cantante: “Ha detto: ‘Io mi sento che sono giudicata dai più giovani’. Io le ho detto: ‘Guarda che sono cose della tua testa, perché noi non parliamo proprio da te. Ti stai facendo i film‘”.

Daniele Dal Moro, bordate a Mirko Brunetti e al Grande Fratello 2023/ “Il più pulito c’ha la rogna…”

Letizia Petris contro Sara Ricci: “Ha tirato fuori cose di 25 anni fa“

A difendere Rosanna Fratello al Grande Fratello 2023 è intervenuto Massimiliano Varrese, ma Anita Olivieri gli spiega come la nuova concorrente sia in Casa da pochi giorni e stia esagerando: “Sta sparando all’aria secondo me. Dopo tre giorni, ieri si è svegliata e ha fatto il panico“. Ma il gruppo, raccolto in giardino, non risparmia critiche neanche a Sara Ricci. Letizia Petris, in particolare, considera la litigata dell’attrice con Beatrice Luzzi a tratti forzata e senza senso.

“A me la cosa successa ieri sera sembrava una cosa che doveva capitare già dal primo giorno. Perché ha tirato fuori delle cose di 25 anni fa che non c’entravano niente, come se è entrata qui per fare per forza quella litigata con Beatrice. Mi è sembrata una roba senza senso“, spiega la fotografa. Fiordaliso condivide questo pensiero, ribadendo che nella Casa non c’è distinzione di carriera e che ogni inquilino è uguale all’altro, dunque il pubblico deve giudicarli esclusivamente per come si comportano nel gioco: “Bisogna giudicare le persone per come sono qua dentro“.

Vittorio Menozzi, imprevisto notturno al Grande Fratello 2023/ Autori costretti ad intervenire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA