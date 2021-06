Anita Szacon, nuova fidanzata di Massimo Boldi?/ “Spero di riuscire a conquistarla…”

Massimo Boldi è stata paparazzato dal settimanale Oggi insieme alla sua nuova fiamma Anita Szacon. La quarantenne polacca lavora come cosmetologia presso una farmacia della Capitale. Dopo morte della moglie Marisa, scomparsa nel 2004 a soli 47 anni, Boldi è stato più volte visto in compagnia di giovane donne. Ultima la modella Beatrice Lievieri, 27 anni, con cui Cipollino ha avuto una breve frequentazione a marzo dopo la fine della sua relazione con Irene Fornaciari. “La verità è che non mi rassegno. Che butto il cuore oltre l’ostacolo e che spero sempre di avere accanto le donna giusta con cui passare la vita. Ma poi, inevitabilmente, il fatto che abbia 75 anni e non possa offrire una famiglia, dei figli, rema contro”, ha confessato l’attore a Oggi. Boldi ha rivelato di non piacere alle donne mature e di venire spesso contatto sui social da ragazza che si propongono per una cena.

Massimo Boldi: innamorato di Anita Szacon?

Massimo Boldi non ha nascosto le sue insicurezza, la difficoltà di ritrovarsi a casa da solo a fare i conti con il silenzio e con le paure: “Sono il primo a chiedermi se alla mia età io posso davvero ambire a un amore autentico e disinteressato. Se esiste davvero la compagna per me”, ha detto l’attore a Oggi. Boldi non è più giovanissimo, a luglio compirà 75 anni, e sa bene cosa può offrire a una compagna: “Il mio tempo, le mie premure e la mia ironia”. Nel corso della chiacchierata con Oggi l’attore ha anche parlato della sua ultima fiamma Anita Szacon, 41 anni, con cui è stato avvistato a cena in un locale di Roma. Cipollino è nuovamente innamorato: “Ha un carattere impossibile. Solo un uomo innamorato potrebbe resistere. È spigolosissima”. E ha aggiunto: “Mi piace la sua testa, il suo rigore, la sua sensibilità. Per ora c’è solo una bella amicizia fra noi. Lei mi sfugge, si ritrae. Ma io spero di riuscire a conquistarla…”.

