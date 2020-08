Anitta, chi è?/ La cantante brasiliana in vetta alle classifiche con Fred De Palma (Battiti Live)

Chi è Anitta, la nuova cantante in coppia con Fred De Palma dopo Ana Mena

Dopo il successo con Ana Mena, è Anitta, superstar brasiliana, a duettare con Fred De Palma nel nuovo singolo Paloma. Anitta – nome d’arte di Larissa de Macedo Machado – è nata il 30 marzo 1993 a Rio de Janeiro e da quando è giovane lavora nel mondo dello spettacolo. Cantante, ballerina, conduttrice e attrice, Anitta è la figlia minore di Miriam Macedo e Mauro Machado; suo fratello Renan è il suo produttore artistico. La carriera musicale inizia per lei all’età di 8 anni, quando si esibisce nel coro della chiesa di Santa Luzia a Rio de Janeiro grazie ai nonni materni che le agevolano l’entrata. A 11 anni decide di prendere lezioni di inglese e poi di ballo insieme a sua madre, che sempre la sostiene nel suo percorso professionale. A 16 anni termina un corso di amministrazione presso una scuola tecnica di Rio, e un anno dopo si esibisce già sul palcoscenico del premio ‘Revelation of Music’ (che vince).

L’esordio di Anitta

Lo pseudonimo Anitta le è stato ispirato dalla protagonista della serie tv Presença de Anita. A suo dire, questo personaggio è “fantastico” perché riesce a essere “ragazza e donna allo stesso tempo”, e perciò rappresenta per lei il suo modello di femminilità ideale. Oltre al portoghese, Anitta parla fluentemente inglese, spagnolo e italiano, il che le è servito nel momento in cui De Palma le ha proposto la collaborazione. Sempre riguardo ai suoi lavori, nel 2010 ha firmato un contratto con la casa discografica Furacão 2000, per poi passare alla multinazionale Warner nel 2013 in concomitanza con l’uscita del suo primo album. Il successo internazionale arriva nello stesso anno con la canzone Show das poderosas, contenuto nel disco eponimo Anitta. Ottimo il risultato in termini di numeri anche con il brano Não para.

Anitta: dalla vittoria agli Mtv Awards al successo in Italia con Paloma

Il 2014 è l’anno in cui Anitta consolida il suo successo con il secondo disco Ritmo perfeito e la partecipazione ai Latin Grammy Awards. Nel 2015, a distanza di un solo anno dall’uscita del suo precedente lavoro, annuncia il suo ritorno con il singolo Deixa ele sofrer, rilasciato insieme all’album Bang. Tra il 2014 e il 2015 vince l’Mtv Europe Awards come Best Brazilian Act e Best Latin America. Nel 2016 si esibisce in duetto con Andrea Bocelli mostrando anche una certa versatilità. Ancora, nel 2018, viene pubblicata la docuserie Netflix Vai Anitta, una sorta di biografia della cantante contenente numerosi aneddoti relativi alla sua vita pubblica e privata. In Italia, il successo arriva quest’estate con Paloma, primo in classifica degli ascolti anche su Spotify Brasil. Su Youtube, il videoclip del brano è a quota 4,6 milioni di visualizzazioni.



