Anitta, duetto Fred De Palma a Battiti Live/ “fidanzati artisticamente” ma non nella vita

Anitta e Fred De Palma un sodalizio che sta premiando…

Anitta nel duetto “Un altro ballo” con Fred De Palma tra i protagonisti della nuova puntata di Battiti Live 2021, la kermesse dell’estate condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Italia 1. Dopo il grandissimo successo di “Paloma”, la coppia musicale torna più forte che mai con un nuovo singolo che ha tutte le carte in regola per diventare il tormentone dell’estate 2021. Un successo strepitoso per la coppia come ha raccontato la stessa star brasiliana intervistata da RTL1025: “Fred era poco famoso dalle mie parti, ora è una vera star. Ed io la stessa cosa in Italia”. La cantante, infatti, famosissima in Brasile, grazie ai duetti con Fred De Palma si è fatta conoscere ed apprezzare anche in Italia dove è diventata una vera e propria star. Una carriera davvero importante quella di Anitta che può vantare: MTV Europe Music Awards, 5 nomination ai Latin Grammy Awards, 48 milioni di followers su Instagram, 4,9 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Che dire numeri davvero importanti!

Beatrice Vendramin, fidanzata Fred De Palma/ "Ciò che metti sui social resta sempre"

Anitta e Fred De Palma “fidanzati artisticamente” ma non nella vita: lei è l’ex di Maluma

Anitta è conosciuta non solo per essere la cantante che duetta con Fred De Palma, ma anche per essere stata in passato legata sentimentalmente alla superstar Maluma. Un amore travolgente e passionale quello tra la bellissima cantante brasiliana e il cantautore e personaggio televisivo colombiano che si è concluso lasciando però degli strascichi nella vita della cantante. “Sì, certo, lo amo ancora” ha confessato la cantante brasiliana durante un’intervista rilasciata a Yordi Rosado su YouTube. Un amore che non dimentica affatto: “siamo molto simili nel modo in cui ci divertiamo, le cose che ci piacciono”, ha detto Anitta e ha condannato: “Lo amo ancora molto, indipendentemente dallo stare insieme o meno”. Proprio lo scorso anno la cantante si è lasciata andare anche a dei commenti sulla vita sessuale con la star colombiana rivelando: “a letto? bene, molto bene”.

LEGGI ANCHE:

Fred De Palma e Anitta, Un altro ballo/ L'esplosione del reggaton a Battiti LiveFred De Palma: "Reggaeton conquista piano piano"/ "Sogno hit mondiale con Bull Nene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA