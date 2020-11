Anitta “In Italia il viaggio più bello”/ “Paloma? Ora tutti conoscono Fred De Palma”

La superstar Anitta, cantante brasiliana classe 1993 che su Instagram vanta ben 48 milioni di follower, è stata intervistata in esclusiva durante la puntata di ieri di “Protagonisti”, show radiofonico di RTL 102.5 con Federica Gentile, Francesco Fredella e Gianni Simioli. Anitta, per chi mastica un po’ di musica, vanta numeri sorprendenti al di là dei follower appena citati; basti pensare infatti che la 27enne di Rio de Janeiro ha ottenuto 5 nomination ai Latin Grammy Awards, due MTV Europe Music Awards nel 2014 e nel 2015, e soprattutto, i suoi video hanno totalizzato ben 4.9 miliardi di visualizzazioni su Youtube negli ultimi anni, con 14 milioni di iscritti nel canale, mentre su Spotiy registra ben 22 milioni di ascolti mensili. “Ho iniziato seguendo le star di cui ero fan – ha spiegato Anitta parlando con Francesco Fredella ieri in diretta radiofonica – poi il successo nel mio Paese, il Brasile, grande quanto un continente intero, mi ha regalato tanto successo. Adesso è arrivato il momento delle sfide”.

ANITTA E LA TELEFONATA A FRED DE PALMA

Anitta è stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa estate grazie alla splendida collaborazione con Fred De Palma, uno dei talenti emergenti (ma ormai dire emergente è troppo riduttivo) più interessanti del panorama musicale italiano; i due hanno dato vita a “Paloma”, hits che ha spopolato, accompagnandoci nei mesi più caldi dell’anno. E il programma di RTL 102.5 ha voluto fare una sorpresa alla stella brasiliana, con Federica Gentile che ha chiamato al telefono proprio Fred che ieri compiva gli anni: “Ciao, amico. Tanti auguri a te, tanti auguri Fred”, ha cantato la stella verdeoro, con De Palma che ovviamente ha ringraziato per poi annunciare un viaggio a breve in Brasile, terra natia della sua sparring partner: “Quello in Italia è stato il viaggio più bello della mia vita – ha ripreso la parola la cantante – ‘Paloma’ è stato un brano che è servito ad entrambi perché adesso in Brasile in tanti conoscono Fred De Palma, come tanti hanno imparato a conoscere me in Italia. I miei fan lo amano, hanno percepito dalle storie Instagram in cui eravamo insieme la sua semplicità e la sua dolcezza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA