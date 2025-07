Anm, spunta voragine nel bilancio per eventi e show contro governo Meloni: resa dei conti tra i magistrati e Il Tempo riporta un blitz per nasconderlo

C’è una nuova guerra nell’Anm, ed è scoppiata per un buco nel bilancio di quasi 590 mila euro, che ha portato all’aumento della quota associativa per ogni iscritto. Dopo che i revisori dei conti hanno evidenziato la voragine nei conti dell’Associazione Nazionale Magistrati, le toghe indipendenti sono andate all’attacco di quelle rosse, accusandole di aver sperperato centinaia di migliaia di euro per combattere la guerra contro la riforma della giustizia del governo Meloni.

Pene sostitutive, Consulta: legittimo escludere reati ostativi/ Ma Stato deve garantire percorso rieducativo

Le toghe brune hanno infatti chiesto conto della gestione “spregiudicata” delle risorse economiche del sindacato, che era guidato dall’allora presidente Giuseppe Santalucia. Secondo Il Tempo, i soldi sono stati dilapidati con eventi propagandistici costosi, che hanno portato allo sciopero generale del febbraio scorso, senza dimenticare il congresso di Palermo del dicembre scorso.

Sondaggi politici 2025/ M5s cresce, sinistra no: FdI al 30%. Referendum separazione carriere, Sì doppia il No

Per quell’evento sarebbero state utilizzate quasi tutte le risorse economiche dell’Anm, che nel maggio precedente aveva appunto sborsato somme ingenti per il congresso in Sicilia, a cui parteciparono, tra gli altri, la segretaria del PD Elly Schlein e il presidente del M5S Giuseppe Conte, con l’esibizione della comica Teresa Mannino sul palco.

Uno dei firmatari della lettera sulla mala gestione in Anm, Andrea Reale di Articolo 101, aveva segnalato che solo per Antonio Albanese e l’affitto del teatro erano serviti 50 mila euro.

BUFERA IN ANM PER IL BUCO NEL BILANCIO

Numeri alla mano, la voragine ammonta a quasi 590 mila euro: è attorno a questa somma che si sta scatenando un regolamento di conti tra i magistrati, da cui emerge una frattura insanabile in Anm. Nel documento di Articolo 101 si fa riferimento a “svariate centinaia di migliaia di euro”, soldi usati per alberghi, catering e cachet degli artisti ospitati.

INCHIESTA MILANO & CORROTTI/ La lezione ai pm (e ai politici) di Gesù e san Giacomo

Di fronte alle richieste di chiarimenti delle toghe brune, l’ex presidente dell’Anm, Santalucia, avrebbe annunciato querele. Il Tempo precisa che dall’Anm è arrivata la smentita che i conti siano in rosso, ma ci sono conferme sulle spese sostenute. Nel frattempo, divampa lo scontro sul bilancio, il cui documento è riservato.

Andrea Reale ha raccontato che, nella seduta del Comitato Direttivo Centrale del luglio scorso, durante la discussione per l’approvazione del bilancio, ci fu una votazione preliminare sull’opportunità di tenere pubblicamente il dibattito, e solo per un voto di scarto fu deliberato che le porte venissero aperte. Secondo Il Tempo, è la prova del tentativo di mettere il segreto su quei numeri che ora stanno facendo imbarazzare e infuriare i magistrati.