Ann Harper a The Voice Senior/ Duetto con Loredana Berté poi sceglie i Carrisi

Di origine scozzese ma da oltre 40 anni a Milano, Ann Harper sale sul palco di The Voice Senior con una bellissima canzone nonché un grande classico della musica soul: The Best di Tina Turner. In un breve video di presentazione, Ann racconta com’è finita a vivere nel nostro paese dalla Scozia: “Ho fatto le vacanze in Italia nel 1973, mi sono innamorato di un italiano, ci siamo sposati e ho avuto un figlio. – poi racconta – Da giovane ho fatto musica, pianoforte e violino, ma ho finito gli studi quando avevo 20 anni e mi son sposata e avuto un figlio e i miei piani sono cambiati.” È per questo che ha poi abbandonato il mondo della musica, pur portandola sempre nel cuore.

Ann Harper duetta con Loredana Bertè

Ann Harper ha deciso allora di mettersi in gioco adesso, a distanza di un po’ di anni, proprio grazie a The Voice Senior. Accompagnata da sua sorella e sua nuora, Ann si esibisce di fronte ai giudici ma solo due si girano per lei: I Carrisi, padre e figlia, e Clementino. Arrivano però anche gli apprezzamenti di Loredana Bertè, che le chiede di duettare sulla canzone ‘Baby can i hold you’ di Tracy Chapman. Infine arriva la scelta che ricade su Al Bano e Jasmine Carrisi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA