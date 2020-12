Ann Reinking è morta/ Addio alla star di Broadway, regina del musical e…

Ann Reinking è morta, addio alla star di Broadway. Il 2020 ci costringe a un’altra triste notizia con la morte della donna che aveva 71 anni e che stupì tra musical e cinema. Era una nota ballerina e coreografa che interpreto ruoli molto importanti in film come All That Jazz Lo spettacolo comincia di Bob Fosse, Annie di John Huston e Micki e Maude di Blake Edwards. La grande artista è venuta a mancare sabato a Seattle, mentre era in visita alla sua famiglia. Al momento quest’ultima ha dato l’annuncio ma non ha fornito delle precisazioni sulla causa del decesso. Per ora si esclude il Covid-19 visto proprio che era appena partita per andare a trovare i suoi parenti, non sappiamo quando e se sapremo cosa le è successo ma vogliamo ricordarla danzare e incantare il pubblico come solo lei sapeva fare.

Ann Reinking è morta, la sua vita

Chi era Ann Reinking morta a 71 anni sabato scorso? La donna era nata a Seattle il 10 novembre del 1949 stessa città dove ha perso la vita durante un soggiorno per trovare i parenti. Nonostante di fatto sia nel cast di solo quattro film ha dimostrato di avere grandi capacità a livello cinematografico debuttando nel 1978 con Il boxeaur e la ballerina di Stanley Donen. Anche sul piccolo schermo ha lasciato traccia recitando in un episodio di tre note serie tv e cioè Ellery Queen, Mike Andros e I Robinson. Il meglio per sé però l’ha dato a teatro dove ha recitato con grandissimi artisti dimostrando una sensibilità ben al di sopra della normalità e riuscendo a farsi distinguere come una delle migliori ballerine dello scorso secolo.



