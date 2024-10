Anna Acciardi, chi è la ex fidanza di Alfred di Temptation Island 2024

Nella serata in cui calerà il sipario su Temptation Island 2024, è tempo di qualche analisi dei protagonisti e Anna Acciardi è stata indubbiamente una delle più amate dal pubblico in queste settimane di messa in onda. La fidanzata di Alfred è riuscita a scrollarsi di dosso la relazione con il ragazzo, sicuramente uno dei protagonisti in negativo di questa edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Chi è Rosalia Maresca, prima moglie di Mike Bongiorno/ Perchè le nozze furono annullate dalla Sacra Rota?

La sofferenza e la voglia di rivincita di Anna Acciardi però meritano quantomeno un 7 in pagella, che può ingrossarsi in caso di addio definitivo a quello che ora pare essere l’ex fidanzato. Una relazione esaurita quella tra Anna Acciardi e Alfred, che si è prolungata fin troppo e che non merita alcun passo indietro proprio adesso, la curiosità in vista della puntata finale di Temptation Island 2024 è tanta, ad ora Anna Acciardi è una delle promosse senza dubbi.

Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, commissione allarga indagini?/ "Katy Skerl era complice di Marco Accetti"

Anna Acciardi e la fatica nel mollare Alfred a Temptation Island dopo i tradimenti scoperti

Non sembra avere ancora molto altro da dire la relazione tra Anna Acciardi e Alfred, che salvo colpi di scena anche 30 giorni dopo Temptation Island dovrebbero essere separati. Quando la ragazza si è presentata nel programma aveva denunciato il tradimento del fidanzato, scoperto dopo aver letto alcune chat sul cellulare del ragazzo di origini nigeriane e che lavora come modello ad Assisi.

A quel punto Anna Acciardi ha deciso di scrivere a Temptation Island 2024 e tentare di salvare o affondare la relazione con Alfred, uno dei protagonisti più punzecchiati sui social dal pubblico in queste settimane di trasmissione. Un percorso in crescita quello di Anna, riuscita a mostrarsi ai telespettatori più decisa e sicura con il passare del tempo e intenzionata a rompere definitivamente con il passato e tutti gli errori che si sono trascinati.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 22 ottobre 2024/ Marcello e Giada escono insieme!