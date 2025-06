Anna Acciardi di Temptation Island 2024 rompe il silenzio e conferma la rottura con Alfred mesi dopo il programma: "Ecco perché l'ho bloccato"

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione di Temptation Island, una delle protagonista della scorsa stagione torna sotto i riflettori per alcune dichiarazioni fatte sul suo ex e non solo. Lei è Anna Acciardi, l’ormai ex fidanzata di Alfred Ekhator, che nel corso della permanenza nel villaggio l’aveva tradita baciando la tentatrice Sofia Costantini. Il loro percorso nel reality delle coppie si era allora concluso con una separazione e con il “Non ti amo più” di Alfred, che aveva dunque deciso di conoscere fuori Sofia, tuttavia anche le cose tra loro sono andate male e finite in pochi giorni.

Dopo qualche tempo, c’è stato un riavvicinamento tra Anna e Alfred che, tuttavia, non ha avuto i suoi frutti. La storia è anzi definitivamente conclusa, almeno stando a quanto ammesso dalla ragazza attraverso alcune storie pubblicate recentemente su Instagram.

Anna Acciardi di Temptation Island 2024 ha chiuso la storia con Alfred: “L’ho bloccato, ecco perché”

A seguito di un’accesa polemica che l’ha vista scontrarsi con un’altra coppia di Temptation Island 2024 – Diandra e Valerio -, Anna Acciardi ha smentito definitivamente di stare ancora insieme ad Alfred, dichiarando, invece, che la loro storia è finita ormai da un anno e per sua volontà. “Rispondo una volta per tutte, così da mettere un punto chiaro.”, ha esordito sui social l’ex fidanzata di Temptation, spiegando di aver chiuso la storia col suo ex per sua scelta: “non ho più voluto che facesse parte della mia vita.”. Motivo per il quale, Anna ha fatto molto di più, arrivando a bloccarlo anche sui social e sul telefono per evitare che tentasse di contattarla e chiederle di dargli un’altra possibilità. Per lei, Alfred è un capitolo chiuso e sepolto, tanto da concludere il suo chiarimento con “Non c’è altro da aggiungere.”.

