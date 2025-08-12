Alfred Ekhator e la nuova fidanzata Marta fanno uno scivolone social: il body shaming ad Anna Acciardi scatena la tempesta mediatica contro la coppia.

Continuano gli attriti tra Alfred Ekhator e Anna Acciardi, i due ex protagonisti di Temptation Island 12. La scorsa estate sono stati loro la coppia più controversa del programma di Canale 5, soprattutto per il tradimento di lui durante il viaggio nei sentimenti. Una volta concluso il reality, Alfred aveva iniziato a frequentare la tentatrice Sofia Costantini, ma anche in quel caso è stato un fallimento, tanto che avevano raccontato la rottura a Uomini e Donne.

Oggi Alfred Ekhator si è fidanzato con Marta Capuozzo e i due hanno fatto un incredibile scivolone facendo bodyshaming in una diretta social a Anna Acciardi. Cos’è successo? Partiamo dall’inizio. Una volta saputo il nome della nuova fidanzata del suo ex, Anna ha commentato così: “Preferisco Sofia alla nuova fidanzata di Alfred”. Sarebbe dunque seguita una diretta social di Marta e Alfred che ha scatenato accese polemiche. A segnalarlo è stato Lorenzo Pugnaloni che ha riportato gli insulti alla ragazza: “Era un armadio, una balena… Alfred è stato con un camion di ragazza che nessuno avrebbe mai toccata”, così hanno detto, e gli utenti collegati si sono scagliati contro la coppia tanto che lui ha dovuto chiudere la live.

Anna Acciardi risponde a Alfred Ekhator e Marta Capuozzo: “Segnalate il profilo, fanno bodyshaming“

Anna Acciardi non ha esitato a rispondere da vera signora: “La dignità non si misura in taglie. La bellezza non ha uno standard. Il rispetto non è opzionale”. In alcune storie su Instagram l’ex fidanzata di Alfred Ekhator ha chiesto ai fan di segnalare i loro profili e ha fatto un appello ai brand chiedendo di non collaborare più con loro per via del bodyshaming. Anche i fan di Anna Acciardi si sono schierati con lei, stupiti da tanta cattiveria nei confronti di una donna. Purtroppo, episodi di questo tipo sono all’ordine del giorno, soprattutto sul web dove i corpi delle altre persone sono sempre sottoposti a giudizi non richiesti. Cosa fare? Segnalare e soprattutto smettere di seguire persone che infangano il fisico altrui.