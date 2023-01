Anna Adamo, vittima di revenge porn/ “Mi hanno emarginata ed ho perso il lavoro”

Anna Adamo è stata vittima di revenge porn da parte del suo ex: ha visto una foto in costume, appositamente modificata per farla sembrare nuda, pubblicata on line. “Ci siamo conosciuti casualmente una sera da amici, io avevo 16 anni lui 7 in più. Siamo stati insieme 5 anni, i primi due anni sembrava la storia perfetta poi la storia è cambiata, forse perchè sono cresciuta e ho iniziato a rendermi conto di quanto fossimo diversi. Poi l’ho lasciato a causa di queste divergenze professionali e caratteriali”. Quindi è arrivato il revenge porn: “Ha diffuso sui suoi profili social e alcuni siti porno una mia foto che non era una foto senza veli, era una foto in costume che lui ha modificato di modo da farmi apparire nuda”.

Ad aiutare l’ex sarebbe stata una collega: “Credo che l’abbia aiutato per invidia. Io ho sempre avuto una sensibilità nei confronti dei più deboli e lei non sopportava questo attivismo, il mio essere ambiziosa e quindi si è ingelosita. Come ho scoperto la foto? Non sono stata io ma è stata un’altra collega a farmi notare cosa stesse accadendo, quel giorno io ero in barca, avevo messo da parte il cellulare, stavo festeggiando la mia laurea avvenuta 4 giorni prima e mi ha chiamato dicendomi che c’era questa foto ovunque, ho verificato e quando mi sono accorta è iniziato l’inferno”.

ANNA ADAMO: “ORA SONO RIPARTITA DAI MIEI SOGNI”

Anna Adamo non ha capito subito che la stessa fosse stata manipolata: “Dopo lo choc ho guardato bene ed ho capito che qualcosa non tornasse. Ho dovuto fare i conti con la solitudine – ha proseguito la ragazza vittima di revenge porn – mi aspettavo almeno un messaggio, un semplice cuoricino su WhatsApp. Ho dovuto fare i conti anche con il pregiudizio, mi hanno fatto passare dall’oggi al domani come una colpevole, una poco di buono”. Anna Adamo ha denunciato il suo ex ma non subito: “Non si riesce a reagire subito, ho denunciato dopo un po’. Credevo che il Revenge Porn riguardasse solo persone note e non una ragazza comune come me. Ho avuto anche ripercussioni sul lavoro e ciò mi fa più male: ho perso una importantissima opportunità lavorativa, sono stata allontanata da quell’ambiente e credo che non avrò più un’opportunità del genere, ciò che mi è stato tolto non me lo restituirà nessuno”.

Anna Adamo ha concluso: “Ho amato il mio ex ma nei suoi confronti non provo assolutamente nulla. Mi ha insegnato ad amare incondizionatamente ma soprattutto ciò che io non voglio da un uomo e cosa non è amore. Ora sono ripartita da me, dai miei obiettivi, dai miei sogni. Ho deciso di metterci la faccia e di essere la voce di tante donne vittime di reati di questo tipo che non hanno il coraggio di reagire. Se lo rivedessi gli direi di vergognarsi per come mi sono vergognato io quando ho visto la foto”.











