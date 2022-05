Anna Agnieszka Sobczuc, ritrovata 46enne scomparsa/ “Spettatrice di Chi l’ha visto…”

Di Anna Agnieszka Sobczuc, aiuto cuoco 46enne, si erano perse le tracce dal giorno di Pasquetta, come denunciato dal compagno Giorgio. La coppia lavorava in Val D’Aosta, nel medesimo locale. Alla trasmissione Chi l’ha visto, proprio il compagno Giorgio aveva detto: “Ha lasciato tutto, ha portato via solo la borsa, un peluche, un coniglietto e la piastra dei capelli”. L’uomo aveva definito la compagna – alla quale è legato quasi in maniera simbiotica da venti anni – particolarmente stanca e stressata ma aveva smentito che ci fossero stati dei problemi tra di loro. La donna, lo scorso 18 aprile, aveva detto di essere intenzionata a tornare a Brescia, dove è residente, ma qui non era mai arrivata: “Ho cercato di fermarla ma non c’è stato verso”, aveva aggiunto il compagno preoccupato.

Anna Agnieszka Sobczuc, secondo una importante testimonianza, il giorno della scomparsa avrebbe preso un autobus diretto alla stazione dei treni facendo però perdere le sue tracce. L’autista del mezzo si era detto certo di non aver visto però la donna entrare in stazione ma piuttosto proseguire dritta. Solo oggi però giunge una bella notizia: “Il ritrovamento di Anna grazie agli spettatori e un’altra bella sorpresa”, si legge sulla pagina Instagram della trasmissione di Rai3 che anticipa il caso.

Anna Agnieszka Sobczuc ritrovata dopo appello del compagno

Lieto fine per la vicenda legata alla scomparsa di Anna Agnieszka Sobczuc, l’aiuto cuoco scomparsa quasi un mese fa. “Io sono venuto a Chi l’ha visto e ti devo trovare”, aveva detto Giorgio. E proprio grazie agli spettatori della trasmissione di Rai3 ciò sarebbe stato possibile. Dopo tre settimane di ansia, come riferisce il portale NotizieAudaci.it, Anna sarebbe stata trovata il 6 maggio scorso a Torino, in via Cernaia, dal nucleo radiomobile, su segnalazione di un passante dopo aver visto l’appello in tv del compagno.

Le belle sorprese però non finiscono qui: Giorgio, compagno di Anna Agnieszka Sobczuc, 18 anni fa si era già rivolto alla trasmissione Chi l’ha visto per conoscere le sue origini e conoscere i suoi genitori naturali. Per molti anni non ha avuto risposte ma adesso qualcosa sarebbe cambiato: “Questa volta qualcuno ha ascoltato il suo messaggio”, ha fatto sapere la trasmissione condotta da Federica Sciarelli.











