Anna Agnieszka Sobczuk scomparsa/ Il compagno Giorgio: “Nessuna lite, era stressata”

La scomparsa di Anna Agnieszka Sobczuk è stata al centro dell’ultima puntata di Chi l’ha visto, la trasmissione di Rai3. A chiamare al programma è stato Giorgio, suo compagno. La coppia gira il mondo lavorando nei ristoranti come chef e da pochi mesi aveva iniziato a lavorare in un locale in Val D’Aosta. Anna e Giorgio si conoscono da 20 anni ma stanno insieme da 7. Vivono in simbiosi. Il loro è un rapporto forte e per l’uomo era impensabile che potesse sparire così. La donna scompare il giorno di Pasquetta, andando via all’improvviso: “Ha lasciato tutto, ha portato via solo la borsa, un peluche, un coniglietto e la piastra dei capelli”.

La donna avrebbe riferito l’intenzione di andare a Brescia, dove risiedono, anche se non ha con sé le chiavi e 200 euro ma il telefono risulta spento. Il compagno Giorgio ha ammesso di non aver litigato poco prima della sparizione: “Era stanca, stressata, non riusciva a connettere e quindi era molto spaesata. Ho cercato di fermarla ma non c’è stato verso”.

Anna Agnieszka Sobczuk scomparsa: le paure del compagno

Anna Agnieszka Sobczuk avrebbe preso un autobus diretto alla stazione dei treni. L’autista però alla trasmissione Chi l’ha visto, riconoscendo la 46enne ha anche riferito che non sarebbe entrata in stazione: “La signora saliva verso il centro, poi non l’ho più vista”. Il timore del compagno è che possa aver chiesto a qualcuno un passaggio per Milano: “Lei si fida di troppe persone, non si sa chi puoi incontrare”, ha commentato preoccupato l’uomo.

Giorgio ha ancora molti progetti da condividere con Anna: “Quando vivi in simbiosi non riesci poi a dire cosa manca, perché dalla mattina alla sera sai che c’è sempre. Ci siamo sempre insieme da sette anni, non ci siamo mai allontanati per un giorno, per mezzora, sul lavoro, dappertutto, sempre insieme. E’ un distacco netto, traumatico”, ha commentato l’uomo, che si è rivolto direttamente ad Anna di tornare.

