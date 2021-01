Anna al figlio Francesco: “5 anni senza te”/ “Mi hai esclusa” (C’è posta per te)

La storia di Anna a C’è posta per te è quella di una mamma che spera di ritrovare un rapporto con uno dei suoi figli, Francesco. Lui non vuole più avere a che fare con lei da quando la donna ha lasciato la casa in cui viveva con suo padre, 5 anni fa. Il ragazzo la accusa di averlo abbandonato e di essersi data alla bella vita. La verità è che Anna ha lasciato suo marito a causa di comportamenti spesso sbagliati: “Il mio ex marito è un lavoratore, che non faceva i conti in tasca a nessuno, un uomo che mi ha insegnato l’indipendenza però per tanti anni, quando si rivolgeva a me, mi sentivo umiliata verbalmente. Diceva che fossi una demente, un’idiota, capace a far nulla, e il tutto davanti ai miei figli. Un amore malato.” ha raccontato la donna. Oggi Anna sta insieme ad un altro uomo e ha un’altra figlia, ed è il modo in cui ha deciso di andarsene che Francesco non ha perdonato.

Anna in lacrime per il figlio Francesco a C’è posta per te: “Non c’è giorno che non ti penso”

Francesco ha accettato l’invito a C’è posta per te e si aspettava che fosse proprio sua mamma Anna. La donna, in lacrime, lo prega di ricostruire insieme il loro rapporto: “Non sentirti, abbracciarti, parlare, per qualsiasi mamma è un po’ come morire. E tra noi sono 5 anni che i rapporti non sono più quelli di prima. Mi manca il mio Francesco, sei stato e sei il mio orgoglio, sei il più mammone, eri attaccatissimo a me. Eri la mia fonte di vita perché avere un figlio come te è un orgoglio.” E ancora: “Purtroppo, per cose successe, mi hai escluso dalla tua vita da 5 anni. Non c’è giorno, ora o minuto che io non ti penso.”



