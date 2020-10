Anna Ascione: “Gennaro e Temptation Island? Meglio un tradimento”/ “Pentita di…”

La storia d’amore di Anna e Gennaro è finita dopo sei anni. La coppia non è riuscita a superare tutte le tentazioni di Temptation Island 2020 dove si sono detti addio definitivamente dopo due confronti durissimi in cui si sono lanciati reciproche accuse. A dividere Anna e Gennaro, però, non sono stati i single dei rispettivi villaggi, ma i problemi che avevano e che sono esplosi nel corso del programma condotto da Alessia Marcuzzi. “Quello che è successo è difficile da metabolizzare. Rivedendomi, mi sono pentita di alcuni miei comportamenti. Io da questa esperienza volevo semplicemente recuperare il nostro rapporto, capire quali fossero i reali problemi e farmi, finalmente, ascoltare da lui. Speravo che Gennaro si rendesse conto di quanto le sue mancanze di rispetto mi facessero soffrire e che mi venisse incontro”, ha raccontato a Uomini e Donne Magazine.

ANNA ASCIONE DOPO TEMPTATION ISLAND 2020: “PENTITA DI AVER PARLATO DELLA FAMIGLIA DI GENNARO”

A ferire Anna sono state le parole pronunciate da Gennaro a Temptation Island 2020. “Avrei preferito un tradimento alla frase ‘se sa quanto ho in banca mi spella’, ma non perché mi interessi l’argomento, anzi, ma perché la fiducia è un perno fondamentale. Oggi sono pentita di aver parlato della sua famiglia. Da sempre hanno avuto e hanno tutta la mia stima”, ha spiegato la Ascione. Dopo essersi detti addio alla fine del falò di confronto, Anna e Gennaro non sono più tornati insieme. Anna, a Uomini e Donne Magazine, conferma la propria decisione, anche se ammette che non si sarebbe aspettata un finale del genere: “Avevamo dei problemi, ma mai avrei pensato a quelli che lui ha rivelato in diretta nazionale senza alcuna remora. La poca sensibilità che ha avuto nel fingere e nel costruirsi un personaggio per dare l’idea di essere la vittima mi ha dato la forza di chiudere per sempre con questa persona”.



