Anna Beatrice Federici, moglie di Roberto D’Agostino/ “Quello che ci unisce è…”

Anna Beatrice Federici, erede di una famiglia di costruttori edili, è la moglie di Roberto D’Agostino. La coppia sta insieme da anni e il loro è un amore importante e che è sempre stato protetto da entrambi. Della donna con cui Roberto D’Agostino ha deciso di dividere la propria vita, infatti, si sa davvero poco. Roberto D’Agostino ha sposato Anna Beatrice Federici dopo la nascita del figlio Rocco. La coppia è convolata a nozze nel 1997 e la loro unione non ha mai attraversato crisi. Il fondatore di Dagospia ha sempre separato la sua vita privata da quella professionale e il suo matrimonio procede a gonfie vele. Il segreto dell’unione tra D’Agostino e la sua dolce metà è sicuramente la passione che, ancora oggi, rende il rapporto unico.

ANNA BEATRICE E ROBERTO D’AGOSTINO: LA COMUNICAZIONE E’ IL SEGRETO DELLA LORO UNIONE

Roberto D’Agostino non parla molto della sua vita privata nelle varie interviste. Tuttavia, ai microfoni di Io e te di notte nella puntata del 6 ottobre 2019, durante la conversazione con Pierluigi Diaco, ha svelato qual è il segreto del suo matrimonio felice con Anna Beatrice Federici. “Quello che ci unisce è il fatto che siamo complici. Il vero problema nelle coppie è solo la comunicazione, spesso non ci si parla e ognuno va nella sua direzione. Le coppie devono parlarsi, raccontarsi e farlo in maniera complice. Tanta gente non parla, va dall’analista o lo fa con le amiche”, ha raccontato D’Agostino. Il giornalista e la moglie, dunque, sono l’uno il confidente dell’altra.



