Anna Bolena “diventa” nera/ La protagonista serie tv è giamaicana: “Adattissima!”

E’ polemica in rete, ed in particolare su Twitter, dopo che è stata mostrata la prima foto ufficiale dell’attrice che interpreterà Anna Bolena nella serie a lei dedicata. La CBS, il canale televisivo che trasmetterà il telefilm dedicato alla moglie di Re Enrico VIII, ha mostrato Jodie Turner Smith, un’attrice e modella inglese, di genitori giamaicani, già vista all’opera in altre serie come ad esempio The last ship, The Nightfliyers, e Queen & Slim.

A far storcere il naso ai naviganti il fatto che la stessa Jodie Turner Smith sia una ragazza di colore, mentre Anna Bolena era storicamente di carnagione chiara, essendo nata nel Regno Unito. E così che su Twitter, come dicevamo, sono numerosi coloro che hanno esternato il proprio malumore, con diversi commenti pungenti, come ad esempio chi scrive un semplice “Adattissima”, ma anche, in maniera decisamente ironica: “Una fedele ricostruzione del personaggio”.

ANNA BOLENA, PROTAGONISTA E’ DI COLORE: “NARRATIVA CHE TENDE ALL’IDIOZIA”

“Questa narrativa sta tendendo all’idiozia – aggiunge un altro utente – che senso abbia una mistificazione della realtà storica, qualche filosofo del politically correct dovrà spiegarlo”. Ovviamente nessuno ne fa assolutamente una questione razzista, ma semplicemente Anna Bolena era inglese, di carnagione chiarissima stando ai vari dipinti che si sono tramandati nelle epoche, di conseguenza appare molto strana la scelta di puntare su una ragazza come appunto Jodie Turner Smith. Sempre su Twitter commentano: “Immagino Enrico VIII che fa lo scisma con la chieda cattolica, forza il parlamento, fa uccidere Tommaso Moro x sposarsi qst Anna Bolena!!!”. E ancora “Da ridere…”. Ricordiamo che la serie tv di Anna Bolena è prodotta da Fable Pictures e Sony Pictures Television, e scritta da Eve Hedderwick Turner, con la regia di Lynsey Miller (Deadwater Fell). Si tratta di una mini serie in tre diverse parti che racconterà gli eventi storici dal punto di vista della stessa Anna Bolena, in particolare i suoi ultimi mesi, fra il salvare la vita e il proteggere la figlia. Oltre a Jodie Turner-Smith nel cast vi sono anche Amanda Burton (White House Farm), Paapa Essiedu (I May Destroy You), Thalissa Teixeira (Trigonometry), Barry Ward (Des) e Jamael Westman (Animals).



