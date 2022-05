Anna Bonamigo, chi è la moglie di Adriano Panatta/ “Desideravamo entrambi…”

Anna Bonamigo e Adriano Panatta, l’incontro a Capri e…

Anna Bonamigo è la moglie del noto campione di tennis Adriano Panatta. Adriano Panatta si è sposato a 70 anni. L’ex tennista ha giurato amore eterno ad Anna Bonamigo. Lo sportivo e l’avvocatessa, a cui era legato da diverso tempo, hanno detto “sì” a Venezia. Il rito civile si è svolto presso il municipio di Ca’ Farsetti, con una cerimonia privata a cui erano presenti solo la famiglia e gli amici più cari. A condividere le foto del lieto evento Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Il rito invece è stato officiato da Carlo Nordio, magistrato e grande amico della coppia. Fra gli invitati Mario Conte, il sindaco di Treviso che ha un ottimo rapporto con Adriano Panatta. Il campione infatti si è trasferito nella città con la sua compagna da bene sei anni.

Un amore, quello di Anna e Adriano, vissuto lontano dal clamore e dai riflettori. Chi li conosce li definisce come una coppia semplice che non ama i riflettori. Si sono conosciuti a Capri nel 2013 e da allora non si sono più lasciati. Panatta per amore dell’avvocatessa ha lasciato Roma, trasferendosi in Veneto. Di Anna, riservata e innamoratissima del tennista, si sa poco e niente. L’unica certezza è che gestisce uno studio che si occupa di diritto societario e commerciale. La proposta di nozze sarebbe arrivata durante la quarantena e poco dopo la fine del lockdown sarebbero iniziati i preparativi. L’ufficialità del matrimonio è arrivata attraverso le pubblicazioni, che hanno anticipato le dichiarazioni dei diretti interessati.

In un’intervista, Adriano Panatta aveva confessato di credere ancora al matrimonio: “Io ci credo ancora nel matrimonio. Non ci si sposa per scherzo. Il matrimonio è una cosa seria ed era un desiderio di entrambi. Mio e di Anna. Ci si sposa con grande serenità dopo quasi sette anni che stiamo insieme”. Lo storico campione di tennis è stato legato a Rosaria Luconi con cui ha vissuto una lunga storia d’amore che gli ha regalato tre figli: Rubina, Niccolò e Alessandro.

Oggi lo sportivo ha trovato la felicità grazie a una famiglia numerosa e a una moglie che lo ama. In occasione dei suoi 70 anni all’agenzia stampa Agi aveva confidato di essere felice della sua famiglia: “Ho due nipoti: Leonardo cinque anni, figlio del mio secondogenito Alessandro, gioca con una racchettina, il tennis gli sta piacendo, vedremo. Per il figlio della mia terzogenita Rubina, che si chiama Adriano come me e ha 8 anni invece c’è poco da fare, gioca a calcio, è bravo, è pure della Juve e mi è toccato regalargli perfino la maglia di Ronaldo”.

