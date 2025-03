Adriano Panatta e Anna Bonamigo, due cuori e una capanna: “Grazie a lei sono più serio”

La vita sentimentale di Adriano Panatta sorride grazie ad Anna Bonamigo, la moglie che – parole sue – lo ha fatto diventare serio. Il settantatreenne, ex campione di tennis, non potrebbe chiedere di meglio dalla sua vita amorosa. Con Anna ha ritrovato la serenità e l’equilibrio che cercava da tanto tempo. L’amore, forse, ha sostituto il tennis, sport per cui non ha mai perso né l’interesse né la passione, come sottolinea in una bella intervista rilasciata a La Repubblica.

“Però non ci gioco più perché quelle poche volte mi arrabbio, divento di cattivo umore, perché se spingo mi faccio male”, ha raccontato l’ex campione. Uno spazio importante nella sua vita continua a ricoprirlo i figli Niccolò, Alessandro e Rubina, ai quali ha sempre concesso massima libertà e che adora.

“I miei figli sono stati liberi di fare quello che gli piaceva ed io sono stato anche troppo buono, mai stato un genitore severo, non riuscivo a esserlo”, ha confidato sincero Adriano Panatta. Dell’attuale compagna Anna Bonamigo rivela poco, mentre non ha timore di parlare del suo passato sentimentale. In tal senso nega di aver mai fatto corti spudorate, per un senso di dignità. “Mai fare la figura del provolone, poi a me interessano le donne intelligenti con cui riesci a parlare, altrimenti sto per conto mio”, le sue parole. Anna Bonamigo evidentemente fa parte di questa categoria di persone e Adriano Panatta se la tiene strettissima.

Lei allo stesso modo ha gli occhi a cuore per il compagno, come si evince dalle sue parole rilasciate in una bella intervista a Il Gazzettino. In quella circostanza la ‘signora Panatta’ ha rivendicato con orgoglio la scelta di pronunciare il fatidico sì con il suo Adriano e pensa che non potesse capitare cosa migliore ad entrambi, se non incontrarsi e sposarsi, come hanno fatto. “La nostra è stata una fortuna”, dice. “L’amore e la passione si sono trasformati in un rapporto di affetto vero, in cui ci si prende cura l’uno dell’altra”.