Anna Bonamigo e Adriano Panetta, storia di un amore “maturo”

Da qualche anno l’ex tennista Adriano Panatta è felicemente sposato con Anna Bonamigo, avvocatessa specializzata in diritto civile, esecuzioni e famiglia. In passato pare sia stata molto vicina al partito politico Alleanza Nazionale, di Gianfranco Fini. Per quanto riguarda l’amore, prima di diventare marito e moglie, Adriano Panatta e Anna Bonamigo erano reduci da due matrimoni finiti male. Eppure, insieme, hanno trovato la forza e la voglia di riprovarci. Curioso che i due si conoscessero da sempre e che la vita li abbia avvicinati nel momento più buio, sentimentalmente parlando.

“Non abbiamo mai smesso di credere nell’istituzione matrimonio, avevamo ancora voglia di sentirci una famiglia”, ha raccontato l’avvocatessa in una intervista concessa qualche tempo fa al Corriere della Sera. Parlando della sua storia d’amore con Adriana Panatta, ne sottolinea la maturità e la voglia di stupirsi ogni giorno.

Adriano Panatta ricorda il giorno speciale del matrimonio con sua moglie Anna Bonamigo: “Quando la vidi…”

Come dicevamo, Anna Bonamigo e Adriano Panatta si conoscevano da tempo. Ma un giorno, quando l’avvocatessa e l’uomo si incontrarono per motivi lavorativi, all’ex tennista si “riaccese l’occhio”. Il resto è storia. Una storia d’amore che si basa sulla libertà reciproca, sull’essere se stessi e non darsi mai per scontati. La moglie di Adriano Panatta è felice e appagata, non vorrebbe al suo fianco nessuno di diverso da Adriano, anche se non lo descrive di certo come un compagno molto romantico.

“Mio marito è una persona generosa e sensibile ma non è il tipo che ti tiene aperta la portiera”, racconta Anna. L’ex tennista però non dimentica il giorno speciale del matrimonio, in cui è riuscito ad avere tutta la famiglia riunita. “E’ stato magico […] Poi quando è arrivata Anna era bellissima. E ho capitolato”.