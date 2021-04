Anna Bonamigo, seconda moglie Adriano Panatta/ “Non ci si sposa per scherzo e io..”

Adriano Panatta alla fine ha sposato la sua compagna, Anna Bonamigo, nella bella cornice di Venezia e alla presenza dei suoi tre figli, Niccolò, Alessandro e Rubina, nonostante i pettegolezzi che hanno segnato l’inizio della loro relazione e i presunti tradimenti ai danni della prima moglie, Rosaria Luconi. Adriano Panatta e Anna Bonamigo si sono sposati da poco ma secondo i bene informati di gossip sembra che i due si siano incontrati la prima volta nel 2013 a Capri e che da allora il tennista avrebbe perso la testa lasciando la sua Roma e trasferendosi in Veneto, nella roccaforte della Lega, andando quindi contro tutti i suoi ideali sia di ‘squadra’ che di politica. Proprio di politica i due neo sposi evitano di parlare visto che Anna Bonamico, 66 anni, è un avvocato che in passato ha militato addirittura tra le fila di Alleanza Nazionale.

Adriano Panatta/ Sposo a 70 anni: "Con Anna Bonamigo.."

Anna Bonamigo, seconda moglie Adriano Panatta, chi è e cosa fa nella vita?

Nella vita Anna Bonamigo è soprattutto avvocato e possiede uno studio di diritto societario e commerciale, proprio per questo, lo stesso Panatta, ha detto che evita di entrare in conflitto perché sicuramente vincerebbe lei. Proprio in un’intervista al settimanale Oggi, Adriano Panatta confida: “Ma lei mica è di Casa Pound! È una conservatrice moderata e cattolica, non abbiamo scontri dialettici. Anche perché fa l’avvocato, vincerebbe lei”. Nonostante queste differenze, l’ex tennista ha fatto carte false per averla come sua compagna e poi come sua sposa. Lui non ha mai fatto mistero della sua voglia di sposarsi e del suo interesse al matrimonio nonostante il fallimento del primo. Questa sera il tennista sarà sul palco de La Canzone segreta, che sia proprio legata a lei la sua canzone del cuore?

LEGGI ANCHE:

Adriano Panatta, ex moglie e flirt/ Da Rosaria Luconi, a Loredana Bertè e Serena GrandiNiccolò, Alessandro e Rubina, figli Adriano Panatta/ "Un amore importante ci lega.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA