Anna Boschetti/ Dalla foto con Filippo Bisciglia prima di Temptation al post shock

Tra i protagonisti di Temptation Island 2020 che più hanno fatto discutere c’è senza ombra di dubbio Anna Boschetti. La fidanzata di Andrea, desiderosa così tanto di voler aver un figlio da lui da mettere in piedi una strategia ‘di gelosia’ nel programma, ha scatenato non poche critiche da parte dei telespettatori che hanno sperato fino alla fine che il 27enne decidesse di chiudere la loro storia. Così non è stato: Anna e Andrea stanno ancora insieme ma le critiche non si placano verso la donna che ha addirittura minacciato querele. Intanto i più curiosi si sono divertiti a curiosare sui social della donna, andando a pescare post e foto del passato. Tra queste una ha attirato l’attenzione di tutti: quella con Filippo Bisciglia.

Anna Boschetti, il post shock dal suo passato

Non stiamo parlando, dunque, di una foto recente, ma una di due anni fa. Anna e Filippo Bisciglia sono in posa per il selfie e sorridono alla fotocamera e qualcuno ha pensato che la donna fosse raccomandata. La verità, come svela biccy.it, è che i due si sono incontrati per caso alla festa del chirurgo Giacomo Urtis, visto che erano entrambi tra gli invitati. Finita qui? Assolutamente no. I fan di Temptation Island hanno scavato ancora più indietro, trovando un post alquanto inaspettato. In questo, risalente al 2013, la fidanzata di Andrea usa parole piuttosto pesanti: “Fate le mamme invece di perdere il tempo a fare le zoccol*”. E chissà che questi curiosoni non vadano avanti con queste ricerche nel passato della protagonista di Temptation Island 2020.



