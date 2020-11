Anna Boschetti, Temptation Island: “Ero incinta di Andrea”/ “Ho perso il bambino e..”

Anna Boschetti continua a rendersi protagonista sui social di spiacevoli scontri m anche di liti e di rivelazioni che stanno lasciando senza parole i fan di Temptation Island 2020. Se nei giorni scorsi la bella morettina si è lanciata in una lite social con il suo ex Andrea Battistelli, questa volta lo ha fatto quando, intervista da Amedeo Venza, ha confermato che prima di partecipare al programma ha perso il bambino che aspettava proprio da fidanzato. Proprio la questione gravidanza e bambino sono stati al centro della loro partecipazione al programma quando la giovane ha ammesso di volere un figlio dal compagno proprio per stringerlo a sé e obbligarlo ad un impegno serio, parole che lei stessa ha chiarito e puntualizzato dopo la fine del programma. Adesso i due si sono lasciati e i panni sporchi li stanno lavando proprio sui social a favore del pubblico che li ha seguito nel reality sui sentimenti.

Nel corso di una diretta Instagram con Amedeo Venza, la bella Anna Boschetti ha confermato: “Mi hai lasciato un attimo senza parole, sì aspettavo un bambino da Andrea. Non volevo dirlo, però lo tiro fuori, ne parliamo adesso e poi chiudiamo il discorso, essendo ancora una ferita aperta”. Le rivelazioni non sono passate inosservate nemmeno ad Andre che conferma di amare Anna Boschetti e nega di averla tradita sessualmente anche se ammette degli errori, ma poi spiega: “E’ un argomento molto delicato che a mio avviso non doveva uscire”. Ed ha aggiunto: “Io sono un signore, la verità la so, ma non faccio uscire niente perché sono innamorato di Anna”. Ci sarà un’altra risposta da parte dell’ex compagna?



