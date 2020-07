Anna Boschetti viola il regolamento di Temptation Island?/ Lo sfogo: “Querelo tutti”

Anna Boschetti rompe il silenzio a, poche ore prima della messa in onda dell’ultima, attesissima puntata di Temptation Island 2020, sbotta sui social. La fidanzata di Andrea Battistelli (questa sera si scoprirà se i due lasceranno insieme il villaggio o si diranno addio) ha replicato agli haters che, nelle ultime settimane, la stanno attaccando sui social per le dichiarazioni fatte nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia. Anna Boschetti, così, si sfoga in una serie di storie pubblicate su Instagram da un suo conoscente. Mentre è a pranzo fuori, una persona che è con lei le chiede cosa farebbe a tutti quelli che la stanno insultando e la risposta non si è fatta attendere. “Neanche possono immaginare quello che posso fargli io quando potrò riusare i social. Neanche immaginano quello che gli può succedere. Prima di tutto, chi tocca le mie figlie, li querelo tutti, li porto tutti in tribunale“, sbotta Anna.

ANNA BOSCHETTI SBOTTA SUI SOCIAL PRIMA DELLA FINE DI TEMPTATION ISLAND 2020

Anna Boschetti è un fiume in piena nelle storie pubblicate su Instagram da un suo conoscente. La protagonista di Temptation Island 2020 che, sin dalla prima puntata si è messa a nudo raccontando ogni dettaglio della sua storia d’amore con Andrea Battistelli, non tollera insulti e commenti pesanti. “Finché si scherza si scherza, quando finisce il programma non ti dico che li vado a prende uno per uno perché è una cosa impossibile, però comunque mi farò sentire bene bene. Ora finisce, giovedì è l’ultima puntata. Mi hanno proprio rotto il caz**. Da giovedì se la vedono con me. Da giovedì sono online, posso riusare i social, posso rilasciare interviste, quindi da giovedì parleranno direttamente con me”, ha annunciato Anna che, questa sera, dopo la fine della puntata, tornerà ufficialmente su Instagram.





© RIPRODUZIONE RISERVATA