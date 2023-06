Anna Brosio, chi è la mamma di Paolo Brosio morta a 102 anni/ Il ricordo commosso del giornalista

Chi è Anna Brosio, la mamma di Paolo Brosio

Anna Brosio è la mamma di Paolo Brosio venuta a mancare lo scorso aprile a 102 anni. La signora è stata una presenza fissa e costante nella vita del giornalista che, dopo la morte della mamma, con un video pubblicato su Instagram, tra le lacrime, non ha nascosto il dolore per la perdita della madre ringraziando, però, tutti i fan, amici e colleghi che l’hanno aiutato ad affrontare il lutto. Classe 1920, dopo aver trascorso l’adolescenza a Pisa, la signora Anna aveva vissuto fra Lari e Cevoli per sfuggire ai rastrellamenti dell’esercito nazista.

Anna Brosio e Paolo Brosio hanno avuto un rapporto stretto. Il giornalista, legatissimo alla madre, ha trascorso con lei l’ultimo periodo cercando di rendere meno pesante gli ultimi giorni prima della scomparsa.

Il dolore di Paolo Brosio per la morte di mamma Anna

Dopo il lutto, Paolo Brosio ha raccontato nel salotto di Verissimo il dolore e gli ultimi giorni della vita di mamma Anna. “Non mi sono mai staccato da lei in quest’ultimo periodo, se non quando ho dovuto raggiungere Brescia per alcuni impegni non rinviabili, per la costruzione di un pronto soccorso a Medjugorje”, ha raccontato Brosio nel salotto di Silvia Toffanin.

“Mi hanno chiamato per dirmi che era peggiorata, che stava molto male. Ho fatto in tempo a fare una videochiamata, a parlarle, a guardarla ancora una volta. Pochi istanti, gli ultimi: poi è morta”, ha aggiunto il giornalista non nascondendo il dolore e la commozione.

