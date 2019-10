Anna Brosio Vs Federica Panicucci/”Mio figlio Paolo fidanzato? Dite solo sciocchezze”

Altra coppia di genitori-figli e altro colpo di scena quest’oggi a Mattino 5. A tornare in scena è Paolo Brosio che comodamente seduto in studio, si definisce un reduce di guerra, uno dei pochi che ce l’ha fatta crescendo con una mamma come la sua Anna Brosio. La signora è in collegamento dalla sua casa in Toscana in collegamento e l’audio non di certo la aiuta molto. Federica Panicucci la saluta ricordando al pubblico che la donna ha 98 anni e poi entra nel vivo del discorso partendo proprio dall’ingombrante presenza della madre soprattutto nella questione fidanzate. La conduttrice si collega con la signora Anna che ha qualche problema di audio ma poi subito torna in pista: “Adesso sento e so che avete detto solo sciocchezze”. In studio tutti ridono, Federica Panicucci compresa, e poi la signora Brosio continua: “Lasci stare le fidanzate, ci sono problemi che passano a tutte le mamme..perché un bel momento c’è di mezzo le ragazze ed è normale, è normalissimo. Sta di fatto che non bisogna creare delle barriere tra noi e loro”.

ANNA BROSIO VS FEDERICA PANICUCCI

Il dibattito poi prosegue con Anna Brosio che ribadisce: “La superficialità è una falsità, anche nelle amicizie, non lo ascoltare lui”. Paolo Brosio rivela che la madre è stata davvero molto presente ma oggi può dire che ci voleva una mamma così perché ha scatenato in lui una reazione di libertà e autonomia. Le cose poi sfuggono a tutti di mano quando la signora Anna, stufa delle storie raccontare in studio, attacca le vip presenti: “Sono esterefatta davanti a questi modelli di mamme patagoloche. Ma cosa sono queste storie? La mamma è semplicemente una mamma, ma siete normali? Cosa sono questi problemi esistenziali…ma quali sono?”.

Ecco il video del momento:

“La mamma è semplicemente una mamma”

Voi la pensate come la mamma di Paolo Brosio?#Mattino5 pic.twitter.com/5iHzAVcDtR — Mattino5 (@mattino5) October 21, 2019





