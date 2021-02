Anna Capasso/ Il marito Diego Paura: “Ho centrato il mio obiettivo”

Anna Capasso è un’attrice e cantante molto amata soprattutto in Campania, ma anche nel resto del paese ha fan sparsi un po’ ovunque. Non tutti conoscono però il marito, Diego Paura, nonostante sia un noto giornalista. I due si sono sposati nel 2016 con una splendida cerimonia celebrata però alla luce di pochissimi intimi. Secondo quanto riportato da ilMattino l’uomo avrebbe confidato ai suoi più cari amici di sognare grandi obiettivi nella sua vita e di aver centrato il più grande quello cioè di sposare la splendida Anna. I due formano una bella coppia anche se hanno spesso deciso di rimanere lontani dai fari dei media per vivere la loro storia nella privacy di casa loro.

Anna Capasso, stasera torna in tv

Intanto stasera Anna Capasso torna protagonista in tv a Stasera è tutto possibile, programma targato Rai e condotto da uno Stefano De Martino sempre pronto a dare spazio a personaggi talentuosi. La ragazza ha raccolto grandi complimenti negli anni e ha costruito una fanbase piuttosto nutrita. Oggi avrà dunque la possibilità di mettersi ancora una volta in evidenza per raccontare le sue emozioni di fronte a un pubblico che più volte le ha dimostrato affetto e al fianco di altri personaggi prestigiosi del mondo dello spettacolo.



