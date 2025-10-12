Anna Carlucci, chi è la sorella di Milly Carlucci: "Ho due figli grandi che lavorano"

Chi è la sorella di Milly Carlucci? Anna Carlucci è una fetta molto importante della vita della conduttrice, le due sono infatti molto legate e hanno avuto la possibilità nel corso degli anni di vivere spesso in simbiosi. Anna Carlucci lavora nel mondo dello spettacolo come autrice e regista, nata a Udine nel 1961 la donna è la sorella minore di Milly Carlucci ed è divenuta presto nota al grande pubblico, ha lavorato per molto tempo dietro le quinte della tv di stato togliendosi grandi soddisfazioni, nel 1985 diede invece il via a un sodalizio artistico molto importante con Luciano Rispoli. Nel programma Anna Carlucci ha collaborato sia nel lavoro di redazione che in quello della direzione vera e propria.

Anna Carlucci ha raccontato in alcun occasioni quanto fosse forte il legame con Milly Carlucci, celebre padrona di casa di Ballando con le stelle. Della donna sappiamo che è sposata con Marco Catelli, l’uomo al quale si è legata negli anni e con il quale ha costruito una famiglia.

Anna Carlucci, chi è la sorella di Milly Carlucci: i tanti progetti in tv

Una carriera dedicata al mondo della tv, Anna Carlucci ha lavorato a molti progetti sul piccolo schermo, da Novantesimo anno a Ballando con le stelle, passando per Il sogno del podio e La vita tra le mani e Quello che i libri non dicono. Sempre tenendo forte il rapporto con Milly Carlucci.

Riguardo alla sua famiglia, Anna Carlucci ha raccontato in una intervista concessa su Oggi: “Ho due figli grandi che lavorano, Giovanni, e Camilla. Si occupano di marketing, il primo in Italia, la seconda a Madrid” le parole della sorella di Milly Carlucci.