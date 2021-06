Anna Carrino, ex compagna boss Bidognetti/ “Mia figlia gli ha chiesto di uccidermi”

Anna Carrino, per anni al fianco del boss Francesco Bidognetti, è una delle donne più potenti della Camorra. È stata mandante di omicidi, furti, estorsioni e ricatti, oltre che interprete dei pizzino dal carcere. È di fatto la donna che ha preso in mano il clan dei Casalesi quando il compagno era recluso, ma ora è una collaboratrice di giustizia e la sua vita è per questo tutelata dal programma di protezione testimoni. Proprio il suo pentimento ha rappresentato l’inizio della fine di quell’impero criminale. Ne parla a Belve, in un’intervista che verrà trasmessa oggi su Rai2. Quando ha conosciuto Bidognetti lei aveva 13 anni, trascorsi perlopiù in collegio, mentre lui 29. «Mi sono molto avvicinata a lui perché lo vedevo come un papà, poi man mano cominciava a nascere non dico l’amore, perché amore è una parola molto grande, ma tantissimo affetto». Non ha risposto, invece, a Francesca Fagnani quando le è stato chiesto se Bidognetti avesse una relazione con sua madre all’epoca. Invece ha confermato di aver partorito da sola in bagno: «Quella mattina sono rimasta da sola a casa, mi sono venuti dei dolori di pancia, pensavo di dover andare in bagno ma d’un tratto mi sono sentita l’acqua che mi colava tra le gambe e ha cominciato a uscire la testolina della bambina e io con le mani la infilavo dentro per non farla uscire».

ANNA CARRINO E LA “CONDANNA A MORTE” DALLA FIGLIA

Proprio Katia Bidognetti, la primogenita, è un capitolo a parte per Anna Carrino. La donna in una lettera al padre boss gli ha chiesto implicitamente di far uccidere la madre. «Non si spiega, perché anche la mamma più cattiva del mondo i figli la perdonano sempre. Se è arrivata a tutto questo vuol dire che ha un odio nei miei confronti», racconta a Belve. Ma questo odio non può essere attribuito alla sua decisione di collaborare con la giustizia, infatti si parla di un rapporto ambiguo con il genero. «All’inizio c’è stato quel rapporto tra suocera e genero, poi dopo ha cominciato ad allungare le mani. E quando uno comincia ad allungare le mani…». La figlia ha quindi attribuito a lei quel gesto improprio: «Sì. Come lo attribuiscono tantissime persone. Perché dicono che io non ho parlato, mi sono stata zitta, l’ho coperto, perché ho fatto… Ma invece non parlavo per paura». A Belve, dunque, la giornalista Francesca Fagnani scaverà nel passato dell’ex compagna di Francesco Bidognetti per capire il motivo per il quale decise di intraprendere la strada criminale, quella che poi ha abbandonato.

