Anna Castiglia farà parte dei tanti artisti che scenderanno in scena per il Concerto del 1 Maggio a Roma, un evento ormai a cui ci abbiamo fatto grande consuetudine. Non è un’habituè ma già lo scorso anno l’abbiamo vista su questo palco e c’è grande curiosità per rivederla all’opera. Andiamo a vedere però chi è.

Caterina Balivo lascia La Volta Buona a fine stagione?/ La battuta ‘ambigua’: “Ora mi becco un’altra multa…”

Anna Castiglia nasce a Catania nel 1993 e nasce in una famiglia di artisti con la madre che è un’ex attrice, il padre invece è un comico che lavora anche in radio come speaker. Anna si innamora subito del mondo dello spettacolo e a 9 anni comincia a prendere lezione di chitarra, poi prosegue e negli anni realizza anche studi di canto.

Dente, chi è l'artista sul palco del Concerto Primo Maggio 2025/ Paragonato ai grandi cantautori

Nel periodo dell’adolescenza Anna si trasferisce con la famiglia a Torino, si diploma in un’accademia musicale ed inizia a vivere la città, trovandosi bene. Qui conosce personaggi del mondo musicale e possiamo dire quindi che il capoluogo piemontese ha avuto un grande ruolo nella sua crescita come artista e lei lo ha più volte sottolineato durante le interviste.

Anna Castiglia e le ultime tra carriera e vita privata

Anna Castiglia ha raccontato in un’intervista a Repubblica: “Catania me la porto nel cuore ma era troppo stretta per me. Mancano spazi per la musica indipendente e Torino mi ha aiutato molto da questo punto di vista, anche per questo ho deciso di restarci e viverla” con la donna che è partita in tv con X Factor 2023 ed è stata notata anche al Concerto del 1 Maggio.

Valentina Ferragni cambia lavoro, cosa fa adesso? Pioggia di critiche dal web/ "Ha finito i soldi?"

Per quel che riguarda la vita privata Anna Castiglia è molto riservata e non lascia trasparire molti dettagli. Sui social pubblica solo notizie relative al suo lavoro mentre anche nelle interviste non si è mai sbilanciata da questo punto di vista. Negli anni abbiamo imparato a conoscere Anna come molto legata all’aspetto femminista ed ha dichiarato a Vanity Fair:

“Non mi piace non essere presa sul serio perchè giovane e donna, non mi piace quando non viene riconosciuto il mio ruolo. Io faccio parte di un collettivo di cantautrici femministe e da anni ormai provo ad abbattere tutti gli stereotipi che ci sono sulle donne che fanno musica”. La cantante ha spiegato che anche nella musica talvolta c’è una predilezione per il ruolo maschile.