Anna Castiglia, chi è la cantante che nel 2023 ha preso parte a X Factor. Originaria di Catania, ha studiato musica a Torino: poi il talent show

Anna Castiglia: chi è? Da Catania a Torino per studiare musica

Anna Castiglia è stata tra i protagonisti di X Factor nel 2023. La concorrente, che ha incantato con diverse cover, come quella in cui omaggiava Franco Battiato, è originaria di Catania ma ha studiato musica a Torino. Proveniente da una famiglia dove l’arte è il pane quotidiano – con mamma attrice e papà speaker radiofonico – Anna si è dedicata alla musica fin da bambina, decidendo di fare questo come mestiere. Nel 2023 poi è arrivato X Factor: un’avventura che lì per lì non ha dato troppe soddisfazioni all’artista ma che con il tempo ha portato alla nascita di collaborazioni importanti e proficue, come dimostra il successo che sta avendo dopo il talent show.

Settembre, chi è: la vittoria a Sanremo Giovani dopo diversi talent/ È fidanzato?

Anna Castiglia: “X Factor lontano da me ma…”

Anna Castiglia, ex concorrente di X Factor, a Vanity Fair, ha ammesso di non sentirsi vicina alle dinamiche dei talent show: “X Factor è lontana dalla mia sensibilità di artista, però mi ero detta che se mi fosse capitata un’occasione simile, avrei partecipato”. Così è stato, anche se durante l’esperienza, a detta della Castiglia, non sarebbe piaciuta né agli autori né ai giudici. Eppure il talent show le è servito: dopo l’esperienza di X Factor ha infatti incontrato il suo manager, pubblicando così il suo primo disco. Oggi Anna prosegue con la sua carriera con concerti in giro per l’Italia. La giovane artista catanese, di grande talento, in qualche modo ha cambiato la propria vita dopo X Factor, anche se il successo non è stato immediato.