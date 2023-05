Anna Ceroli, chi era la sorella di Asia e Fiore Argento/ “Lei è il nostro angelo”

Anna, chi era la sorella di Fiore e Asia Argento e com’è morta

All’Isola dei Famosi Fiore Argento viene travolta da una grandissima emozione. In spiaggia, prima dell’incontro con la sorella Asia tra le lacrime, la naufraga ha da lei ricevuto una bellissima sorpresa racchiusa in uno scrigno: una fotografia. Una fotografia, in particolare, che le ritrae da piccole assieme alla loro terza sorella, che purtroppo non c’è più. Si chiamava Anna ed è morta tragicamente in un incidente stradale nel 1994.

Helena Prestes: "Fiore Argento? Ha chissà quanti anni ma si comporta da ragazzina"/ Nuovo scontro all'Isola!

In una recente intervista rilasciata a ItaliaSì, Asia Argento ha parlato di questa dolorosa mancanza, ricordandola: “Ho perso mia sorella quando era molto giovane, ne aveva 22. Era come una madre per me perché mia madre era molto assente. Anche se lei aveva solo 3 anni più di me, era come se fosse mia madre“.

Dario Argento e Daria Nicolodi, genitori Asia Argento/ Il rapporto con la sorella Fiore Argento

Asia Argento ricorda Anna all’Isola dei Famosi: “Il nostro angelo protettore“

Oltre alla fotografia, Fiore Argento ha ricevuto anche un commovente video-messaggio dalla sorella Asia: “Ciao Fio, sono Asia, la tua sorellina. Ricordi questa foto? Siamo noi ad Haiti, forse il nostro primo viaggio avventuroso. Eravamo piccole, con i nostri genitori su questa isola selvaggia. Con Anna, la nostra sorellina, che se ne è andata troppo presto. Ricordo, quando lei se ne è andata, quanto mi sei stata vicina. Io avevo solo 19 anni, però anche tu eri bambina quando Anna se n’è andata“.

Asia Argento nuova concorrente dell'Isola dei Famosi?/ "Sono già in Honduras"

L’attrice invita Fiore a proseguire il suo percorso, con la speranza che il ricordo della sorella Anna possa darle una forza ulteriore: “Lei un po’ è il nostro angelo protettore, e ora è come se ci proteggesse a tutti e due. Quindi ti do questa foto perché penso che lei ti potrà aiutare. Tu sei un fiore così delicato, ma sei anche un fiore mordace: il flower power è la tua forza. Tu sei la mia sorella maggiore, mi hai sempre fatto un po’ da mamma, sin da quando eravamo piccole. Però le cose si sono un po’ ribaltate: sono qui per sostenerti. Io sarò con te e tiferò per te. Io e papà ti guardiamo, siamo vicini a te. Dimostra che donna forte sei, come hai sempre fatto nella tua vita. Non mollare mai e ricordati il tuo valore. Sei unica“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA