Anna Ceroli, sorella Asia Argento/ Morta in un terribile incidente in moto

Oggi Verissimo riproporrà l’intervista di Asia Argento e la sua lunga storia fatta di successi ma anche di tanto dolore. In particolare, tra i temi toccati, ci sarà anche quello relativo alla morte, a soli 22 anni, della sorella Anna Ceroli. All’epoca lei aveva da poco compiuto 19 anni e quell’incidente la distrusse tanto da finire in analisi per comprendere e accettare la cosa: “Ci ho lavorato tantissimo in analisi, meditazione e preghiere ma ancora oggi fatico a comprendere quello che è successo, aveva sofferta così tanto: prima l’anoressia poi era stata mandata via da mia madre. Era una persona che soffriva molto, ma speravo si rimettesse, ma vederla strappata via da un incidente stradale è stata una cosa inimmaginabile”. Ma come è morta Anna Ceroli? La sorella di Asia Argento è morta all’età di ventidue anni a causa di un incidente motociclistico nel settembre del 1994 e proprio per questo la produttrice e attrice ha vietato alla figlia Anna Lou l’utilizzo del motorino.

Anna Ceroli, la sorella di Asia Argento morta in un incidente a 22 anni

Anna Ceroli è nata nel 1972, tre anni prima la sorella Asia Argento, e il loro rapporto è stato da sempre molto solido nonostante avessero due padri diversi. Il padre di Anna fu il grande artista Mario Ceroli, mentre Asia nacque dalla storia di Daria Nicolodi con Dario Argento re dell’horror. Sui social Asia Argento ricorda spesso la sorella e ultimamente le ha dedicato un dolce pensiero: “Pregate per tutti gli spiriti dei vostri cari che sono passati a miglior vita, sono i vostri alleati nelle vostre lotte e nei vostri progressi. Ti amo sorellina”.

