Anna Cherubini, chi è la sorella di Jovanotti/ Autrice tv e sceneggiatrice di Vivere, Centovetrine e non solo

Anna Cherubini, chi è la sorella di Jovanotti: la carriera tra tv e scrittura

Oggi pomeriggio Caterina Balivo accoglierà in studio Anna Cherubini, nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai1. Ultima di quattro figli, i suoi fratelli maggiori sono Umberto, Bernardo e Lorenzo Cherubini: quest’ultimo è il celebre cantante Jovanotti. La carriera di Anna Cherubini si distacca nettamente da quella del fratello maggiore, che ha invece spiccato il volo nel mondo della musica. Lei, in particolare, si è affermata nel corso degli anni come scrittrice, autrice televisiva e sceneggiatrice di numerose fiction italiane.

Jovanotti, chi è il fratello di Anna Cherubini/ Vita privata e l'incidente in bici: "Ho fatto un gran volo"

Nata a Roma nel 1969, è figlia di genitori toscani originari di Cortona: il padre è Mario Cherubini, membro del Corpo della gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, la madre è Viola Cardinali. Anna Cherubini si è laureata in lettere e si è diplomata in sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel corso della sua carriera è stata sceneggiatrice di celebri serie tv, tra cui Vivere, Centovetrine, Elisa di Rivombrosa, Un medico in famiglia e La squadra, ma anche autrice di programmi televisivi.

Lorenzo Jovanotti, perché Amadeus e Gianni Morandi l'hanno salutato a Sanremo 2024?/ Come sta il cantante

Anna Cherubini e il libro Diventeremo amiche, che parla di Emanuela Orlandi

Anna Cherubini è anche un’affermata scrittrice: fra i romanzi da lei scritti spiccano L’estate dei sospetti e L’amore vero, così come l’ultimo libro Diventeremo amiche, in cui racconta di un’amicizia mai sbocciata. Il suo nome, infatti, è legato ad un caso di cronaca tuttora irrisolto e che ha tenuto banco nel corso degli ultimi decenni: quello di Emanuela Orlandi. Anna Cherubini frequentò infatti la stessa scuola della cittadina vaticana che scomparve misteriosamente a Roma il 22 giugno 1983.

Jovanotti, come sta dopo l’incidente e l’ultima operazione?/ “Sono stato dimesso dall’ospedale…”

Entrambe figlie di funzionati vaticani, si conobbero negli anni ’80 nella stessa scuola che frequentavano. La scrittrice nel libro racconta dei loro incontri, delle chiacchierate ai giardinetti e della comune passione per la musica. La sorella di Jovanotti avrebbe voluto tanto diventare amica di Emanuela Orlandi, ma l’improvvisa scomparsa della ragazza le strappò di mano questo desiderio. Il libro affronta uno dei casi più irrisolti e misteriosi della storia italiana e vaticana, sullo sfondo di un’amicizia che non ha mai avuto modo di realizzarsi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA