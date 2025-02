Anna, tutto sulla sorella di Lorenzo e Bernardo Cherubini: ecco chi è e di cosa si occupa

Bernardo Cherubini sarà uno degli ospiti della trasmissione tv Verissimo, programma che vede la conduzione di Silvia Toffanin e che andrà in scena sabato 8 Febbraio 2025. Di Jovanotti sappiamo tutti la sua storia e la sua vita, ma Bernardo ha anche altri due fratelli in famiglia, ovvero Umberto e la sorella Anna.

Quest’ultima, nata nel 1969, si è laureata in lettere, poi però ha intrapreso anch’egli la carriera dello spettacolo o simile, diplomandosi in sceneggiatura al centro di Cinematografia ed è stata una sceneggiatrice di serie tv molto conosciute come Vivere o Centovetrine, poi Un Medico in Famiglia e La Squadra. Oltre a lavorare come sceneggiatrice Anna ha scritto anche diversi libri ed ha avuto un discreto successo.

Anna Cherubini, l’amicizia con Emanuela Orlandi

In una intervista la sorella di Bernardo Cherubini ha raccontato inoltre che quando era piccola era amica di Emanuela Orlandi, la ragazza che sparì misteriosamente il 22 giugno 1983 a Roma; o meglio la conosceva e perché a quanto pare erano iscritte presso la stessa scuola.

Raccontando di lei Anna ha raccontato ad Oggi: “Emanuela era una ragazzina semplice, felice di studiare musica e suonare pianoforte e flauto”. Per quel che riguarda la vita privata e sentimentale della donna non si hanno moltissime informazione, perché la sorella di Bernardo Cherubini è molto riservata e introversa.

Sappiamo però che in passato è stata sposata con l’attore australiano Marcus J.Cotterell e dal loro matrimonio sono nati due figli, Sara e Samuel Umberto, proprio in dedica al fratello Umberto scomparso qualche anno fa.