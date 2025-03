Morta la mamma di Enrico Brignano, Anna, il doloroso annuncio: “Vola in alto e raggiungi papà”

Lutto gravissimo per Enrico Brignano: è morta la mamma Anna. A dare il doloro annuncio è stato lo stesso attore e conduttore romano con un breve e toccante post sui social: “Ciao mamma, ora puoi volare in alto. Sappi che il nostro amore per te è infinito. Vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi d illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto” L’attore ha poi allegato un carosello di foto della madre sorridente, al suo dolore si aggiunge quello della moglie Flora Canto e dei due figli Martina e Nicolò mentre il post in pochissimo tempo ha fatto incetta di messaggi di condoglianze e sostegno in un momento così delicato e difficile.

Ai più attenti non è sfuggito che ieri Enrico Brignano ha abbandonato la conferenza stampa della quinta stagione di Lol-Chi ride è fuori in cui è presente come concorrente. Si è assentato per qualche ora e solo dopo ha ripreso le attività legate alla stampa. Il motivo di tale assenza si è scoperto questa mattina: è morta la mamma di Enrico Brignano, la signora Anna Brignano. Non sono note le cause dalle morte della donna ma solo di recente l’attore in un’intervista rilasciata a BSMT a Gianluca Gazzoli aveva rivelato che la madre negli ultimi tempi avesse dei problemi di salute e fosse particolarmente stanca.

Sono poche le informazioni sulla signora Anna, la mamma di Enrico Brignano. Originaria di Palombaro, piccolo paese in provincia di Chieti si è poi trasferita nel quartiere romana Dragona. Sposata con Antonio Brignano, che si è spento 14 anni fa, aveva avuto un solo figlio Enrico. Il loro legame era forte e speciale tanto che in moltissimi spettacoli l’attore poneva al centro proprio la mamma modellando sul suo carattere e le sue ossessioni degli sketch comici. La mamma di Enrico Brignano è morta nelle scorse ore a 89 anni, non sono chiare le cause del decesso ma pare che da tempo avesse dei problemi di salute.

