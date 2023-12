Anna, chi è la mamma di Vittorio Menozzi del Grande Fratello 2023/ “Legame forte e solido”

Vittorio Menozzi: sorpresa da mamma Anna al Grande Fratello 2023

Nella puntata di questa sera del Grande Fratello 2023 Vittorio Menozzi riceverà la sorpresa di mamma Anna. L’aria natalizia è arrivata anche nella Casa di Cinecittà e tra i vari momenti e spazi che ci saranno in puntata non mancherà anche una sorpresa sicuramente gradita per il giovane ingegnere che in questi giorni si è mostrato molto preoccupato per le sorti di Beatrice Luzzi ed il suo abbandono momentaneo al reality di Canale 5.

Dunque, Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023 vedrà mamma Anna. La donna è una musicista e sebbene il giovane sia molto schivo e riservato sui suoi affetti nelle scorse settimane si è sbilanciato sul rapporto con i genitori e ed ha confidato agli altri inquilini di essere molto legato alla madre, musicista che per amore della famiglia e per crescere lui e suo fratello ha lasciato la carriera. “Ho visto mia madre lasciare la carriera da pianista per dedicarsi a qualcosa di più pratico dopo che siamo nati io e mio fratello. Quindi sono cresciuto in questo divario.” ha confessato Vittorio

Grande Fratello 2023, Anna torna a fare una sorpresa al figlio Vittorio Menozzi: “Hai un sacco di lati positivi”

Vittorio Menozzi riceverà la sorpresa di mamma Anna nella puntata di questa sera, sabato 23 dicembre, del Grande Fratello 2023. Tuttavia il giovane ingegnere ha già ricevuto la sorpresa della madre nelle scorse settimane. In quell’occasione la donna aveva incoraggiato il figlio nella sua esperienza come concorrente del Grande Fratello 2023 invitando ad aprirsi di più e far emergere meglio il suo carattere: “Noi vorremo veramente che tu passassi con più serenità e tranquillità questo momento e che avessi più fiducia in te stesso, hai un sacco di lati positivi che fai uscire con difficoltà. Sei empatico, sensibile, sai ascoltare, ma ti fai troppi problemi”

In diverse occasioni Vittorio confidandosi con gli altri inquilini della Casa ha parlato di un rapporto complicato con i suoi genitori. Esacerbato dal suo carattere molto chiuso ed introverso ed incapace di dimostrare pianamente amore e affetto. Il giovane ha rivelato di non riuscire ad aprirsi neanche con sua madre e suo padre ma chissà che l’esperienza nel reality di Canale 5 lo aiuti a smussare il suo carattere e vivere appieno la sua vita.











