Pochissimo si sa sui genitori di Irma Testa, se non che sua madre si chiama Anna. Non si sa nulla sul loro matrimonio e quanti anni abbiano, ma si conoscono alcuni dettagli della sua vita privata in relazione alla figlia, che a 15 anni ha fatto coming out in famiglia dicendo apertamente di essere omosessuale. La campionessa ha raccontato spesso di aver avuto una bellissima infanzia, circondata dall’amore di mamma e papà.

Chi è Irma Testa, concorrente The Couple/ Carriera, curiosità e il coming out nel 2021: "Non uso etichette…"

I genitori hanno fatto grandi sacrifici per aiutare Irma Testa e la sorella Lucia a diventare quella che è oggi, e infatti, nonostante fosse cresciuta in un piccolo paese di periferia, è riuscita ad emergere costruendo una carriera invidiabile. Non sono mancate però le difficoltà economiche: “A volte non riuscivamo a comprare cose da mangiare, però l’amore della famiglia abbiamo sempre trovato aiuto dai nonni o dagli zii e viceversa“, aveva raccontato la pugile a Verissimo. Molti dei suoi amici si sono “persi” scegliendo una strada sbagliata, mentre per lei, lo sport è stato una vera salvezza, o meglio, “una via di fuga che non mi aspettavo di trovare“.

Irma Testa, chi è la fidanzata Alessandra?/ Ha stravolto la sua vita solo per starle vicino

Irma Testa, il coming out e la reazione di mamma Anna: “Lei è stata una roccia“

Irma Testa non ha mai tenuto nascosto di essere gay e ha rivelato apertamente il suo orientamento sessuale. Anche da Silvia Toffanin aveva spiegato nel corso di un’intervista, di non aver mai trovato facile parlare della sua identità all’interno del mondo sportivo. “Io l’ho detto a mia madre che avevo 15 anni e a mia madre l’ho detto subito non avevo mai parlato di queste cose con lei“, ha raccontato la pugile a Verissimo, dicendo che la madre Anna è stata anche in quel caso una roccia: “Mi ha detto se tu sei felice, ha aperto i suoi pensieri, la sua testa, per rendere felice me“.