Anna Chiara Gambini, moglie Gigi De Palo del Forum famiglie/ “La vita con 5 figli…”

Anna Chiara Gambini è una grafica, mamma di 5 figli e moglie di Gigi De Palo, presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. I due si sono conosciuti in una delle Giornate Nazionali della Gioventù: “Gigi era particolarmente bello in quel momento. Sono rimasta folgorata. Lui ci ha pensato un anno e mezzo”. Dopo l’inizio della relazione, Anna Chiara e Gigi sono diventati genitori di ben cinque figli. Una vita certamente non semplice quella nella quale bisogna gestire casa, bambini e lavoro, ma la coppia ci riesce nel migliore dei modi ormai da quindici anni.

A “L’Ora Solare” su TV2000, Anna Chiara ha raccontato come coordina il tutto: “Noi siamo una tribù. È faticoso. A volte voglio andarmene da un’altra parte perché non sopporto più nessuno. Però è bello. Abbiamo l’urgenza di insegnare soprattutto il rispetto delle donne nelle famiglie, ai figli maschi ma anche alle figlie femminile. È bellissimo insegnare ai figli che vanno rispettati tutti. Noi dimentichiamo troppo spesso queste. Soprattutto le donne, che spesso abbozzano, sono più vittime di questa cosa. Ma è eccezionale insegnare il rispetto di tutti, a maggior ragione in una famiglia numerosa. È necessario conoscere le differenze in una famiglia del genere”.

Anna Chiara Gambini e Gigi De Palo, l’arrivo del quinto figlio, Giorgio

Nel 2018, Anna Chiara Gambini e Gigi De Palo sono diventati genitori del quinto figlio, Giorgio Maria. Il piccolo è nato con la Sindrome di Down e nessuno dei due genitori se lo aspettava: i due avevano infatti deciso di non effettuare l’analisi prenatale. Un terremoto accolto con gioia ma che ha sicuramente cambiato le loro vite.

A “L’Ora Solare”, Anna Chiara racconta emozionata: “È merito anche degli altri figli e di mio marito che come me ha accolto questa esperienza. Fondamentale non trovarsi soli. Una donna porta un figlio alla luce, si porta dietro una vena quasi di colpa quando i figli nascono “diversi”. Non c’è nessuna colpa, chiaramente, ma una donna si porta dietro un segno di qualcosa che ha custodito in un tempo Dif formazione e che poi nasce con qualcosa di differente. Il fatto che io mi sia sentita accolta come madre di Giorgio è stata eccezionale. I miei figli mi hanno scoperto capace di amare un figlio diverso, e mi sono sentita ancora più voluta bene. Forse si sono sentiti capaci di mostrarmi le loro differenze. E mio marito con me ha sposato questa cosa. Giorgio è una persona diversa ma le differenze sono fondamentali”. Su Facebook, la moglie di Gigi De Palo tiene una rubrica chiamata “Un’ora d’aria”: “È un regalo di mio figlio. Nel tempo in cui attendo che faccia la terapia, quattro volte a settimana, mi prendo un’ora d’aria. E io quell’ora la metto in poesia”.

