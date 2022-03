Anna Ciati e Giulia Paglianiti, chi sono Le TikToker di Pechino Express 2022/ Arrivano le influencers

Le TikToker, Pechino Express 2022: una ventata di freschezza al reality

Da Tik Tok a Pechino Express 2022, Anna Ciati e Giulia Paglianiti non vedono l’ora di misurarsi in questa nuova esperienza televisiva. La coppia di tiktokers vuole portare un’ondata di freschezza e di gioventù nel programma di Costantino della Gherardesca, puntando al miglior risultato possibile.

Chi è Anna Ciati e Giulia Paglianiti concorrente Pechino Express 2022

Andiamo quindi a scoprire qualcosa in più sul conto della coppia, partendo dalla ventiduenne di Besana Brianza (Monza-Brianza) Anna Ciati, che è una grande appassionata di social media e di Tik Tok. Lo stesso si può dire della sua compagna d’avventura, che come lei conta ben un milione di follower. Le due ragazze vogliono sorprendere a Pechino Express 2022, ma soprattutto divertirsi e condividere insieme grandi emozioni. Dovranno però fare molta attenzione, perché gli imprevisti dello show sono sempre dietro l’angolo.

Chi è Giulia Paglianiti concorrente Pechino Express 2022

Giulia Paglianiti ha soli vent’anni ma ha già scritto un libro, nel 2021, intitolato “Ho amato nel modo giusto?”. In questo libro la tiktoker ha voluto condividere col pubblico i tradimenti subiti, le ferite e le delusioni vissute nei rapporti sentimentali più difficili e travagliati. Tutto questo, naturalmente, lo ha affrontato con i toni ironici e divertenti che l’hanno sempre contraddistinta. Anna, invece, ha raccontato la sua vita nel libro “Rosso Fuoco” e si appresta a vivere quest’esperienza a Pechino Express 2022 con grande entusiasmo. Ha sempre sognato di lavorare in televisione e la chiamata di Costantino della Gherardesca è arrivata nel momento di maggiore slancio per lei. Da questa sera, giovedì 10 marzo, la vedremo all’opera insieme a Giulia sullo show itinerante di Sky uno.

